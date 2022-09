La traditionnelle Halle aux saveurs de retour à Soignies pour fêter sa 8e édition

La traditionnelle Halle aux saveurs de Soignies sera de retour pour une huitième édition ce 9 septembre. La Ville et son Agence de Développement local informent en effet qu’elle soufflera sa 8ème bougie le vendredi 9 septembre de 17h à 20h sur la Place van Zeeland à Soignies.

"À l'occasion de cet anniversaire, la population sera invitée à découvrir les produits de plus d'une vingtaine de producteurs locaux ainsi que de délicieux plats cuisinés par les traiteurs sonégiens. À l'achat d'un plat à emporter, cinq euros leurs seront offert. Un verre de l'amitié et quelques dégustations seront également offerts à chacun de 17h à 17h30", indique la Ville de Soignies. "Diverses animations seront proposées durant l'événement. Un concours sera également organisé permettant à un gagnant de remporter un panier garni composé de produits locaux."

Une vingtaine de producteurs locaux seront donc de la partie pour cette huitième édition de la Halle aux saveurs. Les visiteurs pourront ainsi retrouver : Belpasta et ses pâtes sèches artisanales, Les 3 As de La Gourmandise qui proposera des biscuits artisanaux de Soignies, la Ferme du Bosquetiau et ses viandes et charcuteries de porc ainsi que la ferme de la Coulbrie et ses viandes de bœuf. Il y aura également Promiel, la plantation du BEAUREGARD qui proposera pommes, poires, moutarde et vinaigre, la Cantine aux Chèvres, Sois Bio et t’es toi, les Tartes au maton de Grammont et Aubéole d'Estinnes et ses bières spéciales ambrées.

Apé’Reiff, Soné'Gin, Sebio, Osier Joséphine, Au fil d'AliClo, le verger du Sirieu, Brasserie Hoppy, la Curiosité fleurie, Faé, Frobelle tout court, Mich et ses délices, les salées de Guillaume, D'Art & de Vie, Oxfam et les deux traiteurs sonégiens EPICES ET BON et AU QUARTIER GOURMAND complèteront la liste des commerçants présents sur place.