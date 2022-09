Le MR louviérois lance la piste d'un "Village Boch" comme plan B à la Strada

Concernant l'attractivité commerciale de la Cité des Loups, nul ne peut nier l'existence du projet de la Strada qui stagne depuis de nombreuses années. Parmi les nombreuses propositions éditées dans son rapport, la commission propose un plan B à la Strada qui serait un village à l'image de ce qui a été réalisé à Maasmechelen. "Ce site reconverti serait ouvert très largement sur la ville. Il serait d'une très grande mixité, multimarque, multiservices, offrant logement, Horeca ainsi qu'un « Marché Couvert »", indique Michel Bury, président de cette commission. "Un projet cinématographique pourrait avoir aussi sa meilleure place en cœur de Ville. Nous pensons que ce type de concept apporterait une réelle valeur ajoutée à La Louvière et sa région. Il serait le véritable moteur de l'avenir commercial de La Louvière."

Actuellement en stand-by suite au désaccord entre la Ville et le promoteur Wilhelm&Co, le projet de la Strada n'est en effet pas prêt de voir le jour. "Ce dossier est une catastrophe pour le présent comme pour le futur des Louviérois", confirme Olivier Destrebecq, chef de file du MR louviérois. "La Ville a pris des décision injustifiées et injustifiables concernant la Strada et on risque d'en payer le prix si le dossier allait en justice. Nous demandons à la majorité en place de ne pas reculer les échéances car plus on attendra, plus loin la sentence, qui pourrait se chiffrer entre 30 et 60 millions d'euros, nous tombera dessus."

Sur le plan sportif, la commission mise en place présidée par Jean-Claude Fagot regrette certaines incohérences de la majorité en place comme celle concernant le projet de complexe sportif sur le site de CCC (qui prévoit le déménagement des activités du hall omnisports de Bouvy notamment, ndlr) ou la stagnation des négociations entre la Ville et Salvatore Curaba concernant le nouveau stade. Elle propose aussi des pistes pour garantir de faire de La Louvière une ville sportive comme "trouver une alternative au plan CCC en impliquant les clubs sans leur imposer quoi que ce soit comme c'est le cas notamment avec le club de tennis qui regrette l'annulation du projet de réhabilitation du stade Triffet", par exemple, indique le rapport.

Créer une soirée dédiée aux mérites sportifs ou une journée dédiée aux sports figurent aussi au menu des pistes à suivre de même que mieux soutenir le handisport créer un guichet à la Maison des Sports qui serait destiné à informer le public. "Ces deux rapports ne sont pas des plans électoraux car il peut encore se passer de nombreuses choses d'ici deux ans. Ils constituent des pistes sérieuses cela dit pour que nous exercions de façon constructible notre opposition."

Et le président du MR local Michel Liébin de conclure en faisant référence au plan LL50 de la majorité : "Nous ne mettons pas en cause l'existence même de ce plan mais avoir des plans à 10 ans, c'est prévoir, vouloir planifier à 30 ans, c'est rêver..."