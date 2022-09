L'enseignement communal binchois met le paquet sur les langues

Alors que pointe à l'horizon la réforme de l'enseignement et le pacte d'excellence qui demande une meilleure formation en langues et ce, dès la troisième maternelle, l'enseignement communal binchois a déjà mis en pratique ce principe et ce, depuis longtemps. "Nous avons cinq professeurs de néerlandais qui sillonnent chaque jour l'entité afin d'instruire les enfants dès la troisième maternelle et ce, depuis de nombreuses années déjà", nous a expliqué Kevin Van Houter, échevin de l'Enseignement. "En fait, nous avons anticipé la réforme qui demande à ce que les enfants de troisième maternelle aient une heure d'initiation à une langue étrangère. C'est ce que nous faisons déjà donc nous ne serons pas pris de court. L'enseignement des langues est vraiment une priorité de l'enseignement communal à Binche."

Mesdames Lenka, Valérie, Marie, Sarah et Alice font donc le nécessaire chaque jour pour enseigner les bases de la langue de Vondel aux petits Binchois

Et c'est donc le néerlandais qui a été choisi lors de la mise en place de ce système en 2009, ce qui peut paraître aujourd'hui un choix particulier tant on sait l'ampleur que prend l'anglais dans la vie de tous les jours. "Il s'agissait d'un choix assumé à l'époque. Le néerlandais est la deuxième langue du pays et donc en fait, c'est la logique qui a prévalu.""

Il y a trois ans, la Ville de Binche s'est lancée dans l'enseignement linguistique en immersion à l'école de Bray-Levant-de-Mons, une expérience qui fonctionne très bien. "Là-bas, les enfants ont cours à moitié en français, à moitié en anglais. On a choisi l'anglais pour l'immersion car on recevait énormément de demandes de la part de parents pour faire le choix de cette langue. De plus, il est plus facile de trouver du personnel compétent capable de donner cours en anglais qu'en néerlandais."

Jusqu'ici, le recrutement de nouveau personnel n'a pas posé de souci pour les langues. "Pour les professeurs de néerlandais qui donnent cours dans les écoles primaires, elles ont obtenu un diplôme qui leur permettrait de donner cours en secondaire mais elles ont fait le choix de travailler avec des plus jeunes. En immersion, ce n'est pas tout à fait pareil. Le personnel qui donne cours en anglais doivent avent tout posséder le diplôme qui leur donne accès à la fonction d'instituteur. Après, c'est une question de développement personnel. Il me semble aussi que certains jeunes étudiants se dirigent de plus en plus vers le développement des langues et se destinent, dès le départ à l'immersion. Ils ont compris que cela se développait et nous recevons chaque année scolaire des candidatures de qualité."