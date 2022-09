Saint-Vaast : des détecteurs de chute efficaces à 100% placés dans la maison de repos "Les Buissonnets"

Un système qui se veut 100% efficace avec un taux de fausse alerte inférieur à 1% et qui offre un double confort à la fois pour les résidents et pour le personnel. " Le résident, comme sa famille, éprouve un sentiment de sécurité tandis que le personnel ne reçoit plus de fausses alertes qui minent son travail comme c'était le cas avec le système précédent", s'est exclamé Vincent Denamur, directeur de la maison de repos des Buissonnets à Saint-Vaast qui fait partie du groupe Jolimont. "Ce dernier point était très important pour l'équipe en place car, à force, la multiplication des fausses alertes mettait à mal le bien-être du personnel. Ce n'est pas un dispositif qui remplace le personnel mais qui facilite son travail."

©Th.D.

Le système mis en place par la société belge Mintt fonctionne comme un détecteur de mouvement mais spécifiquement pour les chutes. Dès qu'une personne dont la chambre est équipée de ce détecteur tombe, l'alerte est donnée auprès du personnel qui peut ainsi agir le plus rapidement possible. Les images de la chutes sont aussi enregistrées sur un serveur de manière à pouvoir les analyser et mieux traiter le résident. La maison de repos des Buissonnets est équipée de dix dispositifs qui sont mobiles et qui peuvent être placés dans l'une ou l'autre chambre en fonction des besoins. "Souvent, ils sont placés dans la chambre de résidents qui sont en perte d'autonomie cognitive mais selon les besoins ou l'état de santé de chacun, ils peuvent être déplacés", explique Fanny Fontaine, kinésithérapeute aux Buissonnets.

©Th.D.

Yvonne, résidente aux Buissonnets de puis quatre ans, souffre de perte d'équilibre. Dans sa chambre est installé le dispositif qui a déjà montré toute son efficacité pour elle. "Je suis tombée alors que je voulais placer quelque chose dans mon frigo", nous a raconté l'octogénaire originaire de Maurage. "Grâce au dispositif, le personnel est arrivé tout de suite après ma chute ce qui est plutôt rassurant. Bon ça c'est pour le point positif mais si je n'aime pas trop avoir une caméra dans ma chambre et avoir le sentiment d'être surveillée..."

©Th.D.

Sur le point du respect de la vie privée, le concepteur du dispositif se veut rassurant. "Le détecteur ne se met en route que lorsqu'il constate une véritable chute et les images enregistrées permettent juste de revenir une minute avant l'impact", indique Harold Van Wassenhove, sales executive chez Mintt.

Les dispositifs mis en place peuvent aussi constituer un certain gain de temps et d'argent pour la maison de repos. "Par exemple, un résident se plaignait d'avoir mal aux côtes après une chute", continue Fanny fontaine. "Le médecin était sur le point de l'envoyer faire une radio et des examens complémentaires mais en analysant la chute via le système, on a pu voir qu'il avait simplement glissé de sa chaise sans impact. La douleur aux côtes, certes bien réelle, a pu être traitée différemment et on a pu éviter une batterie d'examens coûteuse et contraignante pour le résident."

En plus des chutes, le détecteur, qui fonctionne 24h sur 24, détecte également, sans les enregistrer, des personnes qui seraient agitées dans leur lit ou qui, simplement, se déplaceraient dans leur chambre, ce qui permet au personnel d'éventuellement anticiper tout problème et d'agir préventivement.

Pour le moment, la maison de repos des Buissonnets était la seule du réseau du Groupe Jolimont à utiliser ce système mais vu qu'il a prouvé son efficacité, il se pourrait que d'autres établissements du réseau en soient équipés à l'avenir.