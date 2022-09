Accueil Régions Centre La Brasserie Le Laetare à La Louvière, c'est fini : "Un choix de vie très difficile à prendre" Après trois années d'existence et neuf bières sorties de l'imagination des ses fondateurs, la Brasserie Le Laetare a fermé définitivement ses portes. Thomas Donfut ©D.R.

C'est la mort dans l'âme que Didier Poncelet et Nicolas Recchia ont pris la décision, il y a quelques mois déjà, de stopper les activités de leur brasserie Le Laetare. "Nous en sommes arrivés à un point où il fallait faire un choix entre notre vie privée et notre passion", nous a confié Nicolas Recchia. "La crise énergétique n'a pas influé dans notre décision mais la crise sanitaire bien. On avait ouvert notre établissement de la rue Kéramis peu avant le premier confinement....