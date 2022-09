Six nouvelles classes pour l'école du Bocage à La Louvière

Début juillet, nous vous annoncions l'octroi d'un subside européen pour la rénovation de l'école du Bocage. Un subside qui sera utilisé pour transformer complètement la section maternelle dont les locaux se trouvaient en partie en préfabriqués. Ce lundi 5 septembre, le bourgmestre Jacques Gobert annonçait sur les réseaux sociaux avoir signé le permis d'urbanisme, élément indispensable au lancement de toute la procédure. "Tout va être mis en oeuvre pour le bien-être à la fois des enfants et du personnel", nous a confié Françoise Ghiot, échevine de l'Enseignement. "L'école du Bocage est une école en pleine expansion et ce d'autant plus depuis l'installation de plusieurs familles dans les appartements récemment construits à proximité de l'administration communale. Elle comptais en janvier 213 élèves dont un tiers en maternelle. Depuis de nombreuses années, les enfants de maternelle évoluent dans des locaux qui ne sont plus du tout adaptés à un enseignement de qualité et il était temps de faire quelque chose pour eux."

D'un budget total de 1,7 millions d'euros, les travaux pourraient débuter courant 2023. "Nous devons encore mettre en place le calendrier de façon à ce que la vie de l'école soit la moins perturbée possible", explique Amaury Vandehende, directeur des travaux f.f. à la Ville de La Louvière. "Les subsides européens reçus doivent être utilisés dans un certain délai aussi donc tout cela doit être pris en compte."

Les travaux consistent à la démolition d'une partie des classes existantes et à la rénovation d'autres. "Au total, six classes seront créées ainsi qu'une salle dédiée à la psychomotricité, une cour de récréation, un dortoir et tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement d'une école maternelle y compris bien entendu des sanitaires."

Elément important à préciser, tout sera fait pour réduire l'empreinte énergétique de la nouvelle structure qui devrait être 78% moins énergivore qu'à l'heure actuelle.