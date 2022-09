Une coiffeuse chapelloise en finale de l’élection du meilleur coiffeur du Bénélux

La 63e édition du concours de coiffure le plus ancien au monde, le Style & Colour Trophy, rendra bientôt son verdict. Les dix finalistes ont en effet été annoncés ce lundi 5 septembre parmi lesquels figure Laurie Van Assche, coiffeuse au sein du salon "Le Passage Bleu" à Chapelle-lez-Herlaimont. Elle tentera de remporter le titre le 17 octobre prochain, lui permettant par la même occasion de représenter la Belgique lors de la finale internationale qui aura lieu à Paris.

Le Style & Colour Trophy est le concours de coiffure le plus ancien au monde. Créé en Angleterre, il réunit plus de 40 pays sur les cinq continents. Il s’agit cette année de la 63e édition. Parmi les près de 20 000 coiffeurs que compte la Belgique, 300 d’entre eux ont soumis leur candidature pour la sélection belge. Laurie Van Assche figure comme la dernière représentante pour la Wallonie sur six candidats belges. Les quatre autres candidats proviennent des autres pays du Bénélux.

La coiffeuse chapelloise est bien évidemment ravie de faire partie des finalistes et affiche des ambitions à la hauteur de la réputation du concours. "Je suis très heureuse de faire partie des finalistes. Cela annonce de belles opportunités et de beaux challenges pour la suite. J'espère d'ailleurs remporter le concours afin de représenter la Belgique lors du concours international. Cela me permettra d'acquérir encore plus d'expérience et de reconnaissance dans mon métier", confie Laurie Van Assche.

Avant de pouvoir atteindre cette finale, le parcours avait déjà été long pour la Chapelloise qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. "Lorsque l'Oreal a lancé son concours, 300 participants se sont portés candidat. Il fallait ensuite envoyer trois photos de coiffures respectant le thème imposé. 13 d'entre nous ont alors été sélectionnés pour se rendre à Bruxelles et défiler sur place. Le rendez-vous est désormais donné au 17 octobre pour vivre la finale en direct sur un plateau de télévision. Une rediffusion sera ensuite postée sur YouTube", explique Laurie Van Assche.

Après une première expérience "test" il y a quatre ans, cette année sera donc peut-être la bonne pour Laurie et son modèle. "Je suis sorti de l'école il y a 10 ans et travaille au Passage Bleu depuis six ans maintenant. Il y a quatre ans, lorsque j'ai participé pour la première fois au concours, j'étais donc encore novice", indique-t-elle. "J'avais tout de même trouvé le concours très chouette. Je me suis donc préparée davantage cette année. J'ai la chance de pouvoir compter sur mon modèle, qui est également mon amie, pour vivre cette expérience unique. Son charisme et sa prestance sont idéals pour ce genre de concours. Mon patron a également beaucoup contribué à atteindre mes objectifs en me lançant quelque peu dans le bain."

Le rendez-vous est donc fixé au 17 octobre prochain pour la Chapelloise qui tentera de remporter cette finale du Style & Colour Trophy. Si elle gagne, elle pourra défendre les couleurs de la Belgique à la finale internationale qui se déroule à Paris et gagnera également 10 000 euros et la possibilité de créer la couverture d'un grand magazine de mode en mars 2023.

A noter que la coiffure finale tout comme sa conception et le défilé sont jugés lors du concours. "Le concours Style & Colour Trophy permet de mettre en lumière une profession qui est souvent dénigrée. Or les coiffeurs se sont rendus essentiels lors de la crise sanitaire lorsque les salons étaient fermés. On ne soulignera jamais assez que les coiffeurs doivent assurer d'un point de vue technique, artistique et entrepreneurial", concluent les organisateurs.