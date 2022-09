Journées du Patrimoine 2022, voici ce que vous pourrez découvrir dans le Centre

Chaque année, le thème des Journées du Patrimoine change. En 2022, c'est celui de l'innovation qui a été choisi mais avec une nouveauté. Même le respect du thème reste un plus, l'adéquation de l'activité avec celui-ci n'est plus obligatoire. Ainsi, les communes qui ne peuvent pas s'y tenir peuvent simplement ouvrir au public leur patrimoine notable.

Trois catégories recouvrent cela dit le thème de cette année: 'L'innovation à travers le temps", "l'innovation au service au service de la connaissance" et "l'innovation au service de la découverte du patrimoine et sa mise en valeur".

A Binche, il vous sera possible notamment de visiter le site du charbonnage de la Courte situé à Leval. Durant le week-end qui coïncide avec les Fêtes de Septembre, il sera possible de visiter les chantiers en cours de l'Hôtel de Ville et de la Cathédrale Saint-Ursmer.

A Braine-le-Comte, la Chapelle de Verre ouvrira ses portes durant tout le week-end de même que la découverte de la marbrite de Fauquez, procédé de fabrication de verre coloré, à travers un circuit dans le centre-ville,

Du côté d'Ecaussinnes, entre autres activités, un circuit en réalité augmentée vous permettra de découvrir le patrimoine folklorique du Goûter Matrimonial sous un angle tout à fait nouveau.

A Estinnes, L'abbaye de Bonne Espérance ouvre ses portes pour la découvrir sou un angle nouveau.

A La Louvière, pointons du doigt une visite du site de Bois-du-Luc qui démontrera toute l'évolution technique du charbonnage qui y a été en activité durant près de 300 ans.

A Morlanwelz, découvrez les coulisses du Prieuré de Montaigu tandis qu'à Seneffe, une balade contée le long du canal est organisée.

Enfin, à Soignies, une série d'activités et de circuits sont organisés autour de la pierre bleue et il sera possible aux visiteurs de prendre un peu de hauteur dans la cathédrale Saint-Vincent.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet des Journées du Patrimoine.