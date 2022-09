La Louvière : la participation citoyenne au centre de Décrocher la Lune 2022 qui s'annonce grandiose

Une édition qui sera marquée par la participation citoyenne qui, plus que jamais, se trouvera au centre du spectacle le 24 septembre prochain. Ainsi, de nombreuses associations louviéroises et autres citoyens se sont intégrés dans le processus de fabrication de l'opéra urbain. "Il s'agit d'une véritable aventure humaine", nous a confié Fabrice Murgia, metteur en scène. "Ce côté participatif m'a toujours attiré et ici, les acteurs professionnels vont se mêler aux amateurs ce qui donne une certaine authenticité au spectacle, une charge humaine importante avec 650 acteurs sur scène."

L'édition 2022 de l'opéra urbain sera sensiblement différente des éditions passées avec, aux deux lieux habituels que sont les places Communale et Maugrétout, est venu s'ajouter le boulevard Mairaux qui sera un véritable lieu d'échange entre les citoyens, les associations et même les acteurs du spectacle. Cet espace servira de lien entre les deux espaces du spectacle. "Le spectacle sera filmé en direct sur la place Communale et diffusé en live sur la place Maugrétout dans un esprit de ciné concert, avec un orchestre. La caméra sert de narrateur soutenu par une voix off."

©Th.D.

Pour Franco Dragone, l'évolution de "son bébé", né pour la première fois en 2000, va vers le positif en impliquant au maximum la population. "Depuis le départ, la vocation de l'expérience Décrocher la Lune, c'était de mettre en avant la participation citoyenne associé à un impact visuel important", nous explique le directeur artistique du spectacle. "Je suis d'ores et déjà satisfait par l'impact que ce spectacle aura sur un échantillon de la population qui aura participé activement, via les nombreux ateliers mis en place, à la fabrication du spectacle. Ici la démarche, l'entrain mis durant le processus de création a été excellente donc je suis certain que le résultat le sera tout autant."

En ce qui concerne le scénario en lui-même, les spectateurs vont pouvoir suivre la vie de San, une petite fille de 8 ans jouée sur scène par des petites jumelles louviéroise Eliana et Leïlana Granata qui, à l'aide de Sancho leur doudou parviendront à décrocher la lune. "Ce spectacle est une métaphore de la vie du citoyen louviérois depuis le début de l'histoire de la ville. Ici, on a tout essayé. Le charbon, l'acier, le verre, la faïence et pourtant, avec les nombreuses fermetures survenues au cours de l'histoire, il ne nous restait quoi ? Plus rien à part s'atteler à décrocher la lune."

Impossible de citer toutes les associations qui ont participé de près ou de loin à l'élaboration de la version 2022 revue et corrigée par Fabrice Murgia mais citons tout de même les 7 compagnies lunaires sans qui le spectacle n'existerait pas mais aussi les nombreux ateliers créatifs mis en place. A noter tout de même la participation, en guest star, de Romano Nervoso ou des ateliers créatifs de drag queen, des mères en colère ou encore, de manière plus anecdotique, quoique, d'un club de Vespa louviérois.