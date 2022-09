Carnières : en plein jour, on lui vole pour près de 1000 euros de matériel dans sa camionnette

Filmé par une caméra de surveillance de l'établissement dans lequel Alain Couls et son fils étaient en train de travailler, le vol a eu lieu aux alentours de 16h ce mercredi.

Sur les images, on voit un jeune homme qui tourne un peu autour de la camionnette avant de sortir un tournevis de sa poche qui lui a servi à fracturer la serrure. "Tout s'est produit très rapidement, en moins de 3 secondes, la porte de ma camionnette était ouverte", témoigne Alain Couls. "En 35 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça !"

Après avoir ouvert la porte, l'individu regarde un peu à gauche et à droite avant de pénétrer à l'arrière du véhicule et d'emporter deux imposantes machines. "Ensuite, selon des témoins rencontrés sur place, il est allé déposer les deux machines derrière une haie dans le but, probablement, de les récupérer plus tard car, alors qu'il revenait sur les lieux pour continuer son larcin, il a été dérangé par mon fils qui sortait du bâtiment pour se rendre vers la camionnette. Il a vu l'individu en question qui a fait semblant de rien avant de reprendre son propre véhicule et de récupérer les deux machines volées. Il aurait sans doute bien aimé en emporter plus mais je n'ose imaginer ce qu'il se serait passé si mon gamin avait croisé sa route au moment où cet individu sortait de la camionnette."

Les deux machines volées, une perceuse sans fil et un aspirateur professionnel venaient d'être achetées par le Carniérois. "Ce sont des outils indispensables pour mon travail et ce jeudi matin, j'ai été contraint d'en racheter directement. J'en ai eu pour 872 euros tout de même !"

Après avoir porté plainte auprès de la police, Alain Couls espère que les images prises par la caméra de surveillance permettront de retrouver son voleur.