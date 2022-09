La Ville de La Louvière instaure une charte destinée à la pratique du sport

Une charte qui se décompose en cinq points essentiels présentée aux clubs de l'entité ce mercredi soir et qui est destinée à la fois aux dirigeants, aux entraîneurs, aux sportifs et à leurs parents.

Dès son intronisation en tant qu'échevin des Sports à La Louvière, Pascal Leroy a voulu mettre en place cette charte qui s'adresse à tous ceux qui gravitent autour du sport louviérois. "A la fois dirigeants, entraîneurs, arbitres, parents ou sportifs de tous niveaux pourront s'y retrouver", commente l'échevin. "C'est en discutant avec les dirigeants et en me rendant, au propre comme au figuré, sur le terrain que les idées ont commencé à se mettre en place dans ma tête."

Plus de trois ans plus tard, le résultat tient en cinq points qui résument le fruit d'une réflexion menée avec l'équipe de la Maison des Sports et les membres de l'AG de cette dernière.

Premier point, celui relatif au respect des infrastructures. "C'est quelque chose qui peut sembler évident pour certain mais malheureusement, pas pour tous..."

Ensuite, vient la pratique d'un sport sain sans abuser des substances dangereuses pour la santé ou d'autres qui altèrent les performances sportives. "Dans des campagnes précédentes, on a déjà mis l'accent sur la limitation de consommation du tabac notamment. Selon moi, consommer trop d'alcool ou fumer autour d'un terrain peut constituer un mauvais exemple pour les enfants qui ont tendance à suivre de mauvais exemples. On sait que fumer est déjà interdit dans les salles de sport mais ce n'est pas le cas autour de terrains en plein air même si certains clubs commencent à imposer cette mesure. Cette charte ne peut pas être contraignante mais donne plutôt des conseils."

Troisième point de la charte, celui relatif à l'élitisme qui peut parfois gangréner la bonne pratique sportive des enfants. "Il ne faut jamais oublier que ce ne sont que des enfants et que leur pratique sportive, quelle qu'elle soit, cela reste un jeu, chacun a son niveau, évolue à son rythme et il faut le respecter."

Quatrième point, celui qui met en avant l'esprit sportif nécessaire lors de toute compétition. "Solidarité, humilité et fair-play doivent être les maîtres-mots de toute pratique sportive. Lorsque je suis plus fort qu'un autre, je dois me montrer humble et lorsque mon équipe perd une rencontre, je dois faire part de solidarité envers mes coéquipiers."

Enfin, Pascal Leroy a voulu rappeler, à travers cette charte, que chacun devait respecter le rôle qu'il tient. "L'entraîneur entraîne, l'arbitre arbitre, les joueurs jouent et les supporters supportent et cela doit rester comme ça. Trop souvent encore, des actes de violence se déroulent sur les terrains ou dans les salles ce qui n'a pas lieu d'être. chacun doit en prendre conscience."

La charte sera placardée dans toutes les salles et stades de l'entité et chaque club recevra son propre exemplaire signé par l'échevin des Sports, le bourgmestre et le président du club.