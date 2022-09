Un minur d'âge interpellé par la police louviéroise avec des pacsons de cannabis et de marijuana

Ce mercredi 07 septembre 2022, les policiers de la Zone de Police de La Louvière ont mené une opération de contrôle sur l’ensemble du territoire dont voici les résultats :

61 personnes et 5 véhicules ont été contrôlés avec à la clé 4 arrestations judicaires. Un PV de détentin de stupéfiants, un de vente de stupéfiant et un autre pour détention de spray incapacitant ont été rédigés et 12 sanctions administratives communales ont été délivrées.

Un suspect, mineur d'âge, a notamment été interpellé. Il était porteur de deux GSM, d'une somme d'argent dont il n'a pu expliquer la provenance, ainsi que de plusieurs pacsons de marijuana et de résine de cannabis. Une perquisition à son domicile a permis de retrouver et de saisir 800 €, 110 grammes de marijuana, 110 grammes de résine de cannabis, 2 smartphones, 2 balances de précision, une quantité importante de pacsons vides ainsi qu'un un spray incapacitant.

Ces contrôles seront réitérés dans les prochaines semaines.