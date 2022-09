Un subside d'1,6 million d'euros pour l'isolation de deux bâtiments culturels à La Louvière

La bonne nouvelle est venue du bureau de la ministre de la Culture de la Fédération Wallonie Bruxelles Bénédicte Linard. Les subsides aideront à la rénovation énergétique du Château Gilson et du Palace.

En ces temps énergétiques compliqués et alors que la Ville vient juste d'annoncer la non-diffusion des matches des Diables Rouges lors de la prochaine Coupe du Monde, la bonne nouvelle fait plaisir. Elle concerne l'obtention d'une promesse de subsides d'1,6 million d'euros par la Ministre de la Culture Bénédicte Linard pour l'isolation de deux bâtiments culturels communaux louviérois d'envergure à savoir le château Gilson et le Palace.

A coup sûr une bonne nouvelle pour le secteur culturel de la Cité des Loups actuellement en pleine mutation. "Il est certain que tous les subsides sont bons à prendre surtout lorsqu'il s'agit de rénovation de bâtiments communaux", a commenté Laurent Wimlot, échevin de la Culture. "Dès qu'on parle travaux, il faut envisager cet aspect des choses afin de réduire au mieux l'empreinte énergétique de la Ville.".

Le secteur culturel louviérois est actuellement en pleine mutation avec un jeu de chaises musicales qui s'opère doucement. "Ainsi, le conservatoire est amené à déménager dans le centre d'art et du design tandis que les bureaux administratifs de Central vont emménager dans les locaux actuels du conservatoire. Le Dally Bul, à terme, va par ailleurs investir le Château Gilson qui est un lieu actuellement sous-exploité par rapport à son potentiel."

Concernant le Palace, lui aussi va non pas changer de forme, mais certainement de philosophie. "Après sa rénovation, on espère en faire un lieu d'échanges et d'expression entre les artistes."