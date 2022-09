Le Député-Bourgmestre binchois Laurent Devin s’oppose aux expulsions en période hivernale

A l'heure du réchauffement climatique qui perturbe de plus en plus les saisons et alors que nous traversons une crise énergétique sans précédent, les députés socialistes de la majorité se soucient du devenir des personnes précarisées. Dans un communiqué, le député binchois Laurent Devin a commenté son indignation quant aux expulsions administratives et judiciaires réalisées en hiver. "Il est primordial de sécuriser les citoyens. Un toit, c'est essentiel pour le bien des ménages et des familles. Les expulsions pendant la période hivernale : je dis non !", a commenté celui qui est aussi bourgmestre de Binche.

"L'hiver sera rude. Les projections budgétaires, l'inflation, les problèmes d'approvisionnement, les économies drastiques, les mauvaises nouvelles n'en finissent pas" , complète le communiqué. "A l'heure où les citoyens pensent à rallumer leur chaudière, le risque de voir une grande partie de la population se paupériser est bien là. Si tous les regards se concentrent sur les factures d'énergie, il faut également considérer l'impossibilité de paiement des loyers pouvant conduire à l'expulsion de ménages."

Cette suspension serait opérationnelle entre le 1er novembre 2022 et le 15 mars 2023. "Elle concernerait les décisions déjà prises dont l'exécution est imminente autant que les décisions qui pourraient être prises lors de la crise énergétique. Prise en considération lors de la séance plénière du Parlement de Wallonie du 7 septembre, cette proposition de décret a pour but d'éviter une précarisation croissante des ménages déjà éprouvés en les privant de logement. Ceci sans remettre en cause le respect des décisions judiciaires car il ne s'agit aucunement d'annuler ces décisions", conclut le coimmuniqué.