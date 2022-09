Le Ravel du canal historique entre Ronquières et Seneffe a été remis à neuf

L'amélioration et l'agrandissement du réseau de mobilité douce Ravel constitue une priorité pour la Région Wallonne. C'est en présence de Bénédicte Poll, bourgmestre de Seneffe et de Nicolas Dujardin, échevin de la Mobilité et de Jérémie Saute, collaborateur du Ministre Philippe Henry, que la portion entre Ronquières et Seneffe a été inaugurée, après réhabilitation, ce vendredi.

Les travaux de réhabilitation du RAVeL du Canal Bruxelles-Charleroi historique entre Ronquières et Seneffe, menés sous la conduite de la Direction des Voies hydrauliques de Charleroi, se sont déroulés en 3 phases . Ils ont débuté en 2018 pour se terminer dans le courant de cette année 2022. Les travaux ont porté sur l’entretien des plantations aux abords du RAVeL, la réfection du revêtement du RAVeL sur environ 12 km : revêtements hydrocarboné et béton, et remplacement de sections en pavés par de l’hydrocarboné ou encore la rénovation des zones en pavés de pierres naturelles localisées en site classé.

La réfection des rampes d’accès aux écluses par la pose de bande de circulation en revêtement hydrocarboné pour plus de confort était aussi au programme de même que le réaménagement et la sécurisation des plateaux d’écluse : pavés de pierres, empierrement de zones de stationnement, nouveaux garde-corps et barrières ou la sécurisation des traversées de voiries.

La remise à niveau de la signalisation de police et la pose d’une nouvelle signalisation directionnelle intégrant le RAVeL du Canal Charleroi-Bruxelles Historique dans l’

itinéraire cyclable régional W3

.Le plan RAVeL 2020-2024 du Ministre de la Mobilité et des Infrastructures Philppe Henry tourne autour de plusieurs axes principaux.

Le premier, l'extension de l’infrastructure afin de permettre aux habitants de rejoindre le cœur des villes et villages, les zones d’emploi, de services, de loisirs… ainsi que les gares, par l’aménagement de courts tronçons manquants sur des sections existantes du RAVeL, en l'occurrence celui se trouvant entre Ronquières et Seneffe. L’aménagement de chaînons manquants stratégiques permettant de développer des itinéraires cyclables continus et notamment les itinéraires internationaux et régionaux qui traversent la Wallonie comme les itinéraires EuroVelo 3, 5 et 19 et l'aménagement de nouvelles sections desservant des zones densément peuplées.

Ces mesures contribuent au développement du réseau de cyclostrades en Wallonie. Elles s’inscrivent directement dans la mise en œuvre de la Vision FAST – mobilité 2030 du Gouvernement wallon (Fluidité, Accessibilité, Santé/Sécurité et Transfert Modal), qui a pour but de réduire l'encombrement sur les routes wallonnes, notamment via un report modal vers les modes actifs que sont la marche et le vélo.

Cet itinéraire W3, d’une longueur de 113,5 km, traverse la Wallonie du nord au sud. Il relie Tubize à Chimay en passant par Seneffe, La Louvière, Binche, Thuin et Beaumont. Complètement signalé et balisé, il emprunte sur presque tout son parcours plusieurs sections du RAVeL.

Le montant total des travaux de réhabilitation du RAVeL du Canal Bruxelles-Charleroi Historique entre Ronquières et Seneffe s’élèvent à 2.470.000 €. Ces travaux permettent aujourd’hui aux usagers actifs de circuler de façon sécurisée et confortable entre les villages de Ronquières, Arquennes et Seneffe, tout en s’inscrivant dans un réseau plus vaste avec les connexions au RAVeL du Canal Charleroi-Bruxelles à grand gabarit et de la Ligne 141.

La Ligne 141, véritable dorsale cyclable désormais totalement asphaltée entre Arquennes, Nivelles, Genappe et Court-Saint-Étienne, doit encore faire l’objet d’un aménagement entre Arquennes et Seneffe. A cet égard, la Commune de Seneffe aménage actuellement la traversée d’Arquennes,