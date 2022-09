Un tout nouveau cancéropôle pour le CHU Tivoli

Déjà en utilisation depuis le mois de février dernier, le cancéropôle du CHU Tivoli regroupe, en un seul lieu, tous les spécialistes, tous les systèmes de traitement du cancer. "C'est vraiment quelque chose de nouveau puisqu'auparavant les services étaient plus éloignés les uns des autres", nous explique le Dr Cathy Mahin, cheffe du service radiothérapie. "Ici, en un endroit, on retrouve les trois unités principales à savoir l'hôpital de jour et les bureaux de consultation en oncologie et hématologie mais aussi le service de radiothérapie et l'espace bien-être."

©K.P.

C'est probablement ce dernier qui a subi le lifting le plus spectaculaire. "C'est presque une légende urbaine mais lorsqu'un patient souffre d'un cancer, une partie de sa guérison se passe dans sa tête et donc, il a besoin de se sentir bien, même lorsqu'il vient consulter ou subir un traitement souvent lourd. L'espace du cancéropôle tel qu'il a été imaginé ici fait tout pour que le patient se sente à l'aise. Et en quelques mois d'utilisation, j'ai déjà pu remarquer des changements dans l'attitude de mes patients lorsqu'ils viennent au centre. Nos bureaux précédents, tristes et sombres, n'invitaient pas du tout au bien-être. Ici, je ne vais pas dire que les patients viennent avec le sourire mais en tout cas, ils se sentent bien."

©CHU Tivoli

Cet espace lumineux représente également une source de bien-être pour le personnel. "La plupart des services du CHU Tivoli sont en manque d'effectif du point de vue du personnel infirmier mais ce n'est pas le cas chez nous et on reçoit énormément de candidatures. Un tel endroit est bénéfique à la fois pour le patient mais aussi pour le personnel et les candidats le ressentent."

©CHU Tivoli

Au service de radiothérapie, le Dr Mahin dispose depuis février de deux nouveaux "jouets" à la pointe de la technologie. "Notre ancienne machine d'accélération linéaire qui sert à soigner les cancer via des rayons, était désuète et il était nécessaire, vu l'augmentation du nombre de patients atteints de cancers ces dernières années de la remplacer et même de la doubler. Ces machines disposent de trois fonctionnalités révolutionnaires en matière de radiothérapie. Tout d'abord, elles disposent d'un capteur biométrique d'identité qui permet de connaître l'identité, le traitement ainsi que le matériel nécessaire à chaque patient. Plus question donc d'hésiter, de se tromper ou de perdre du temps. Le patient n'a qu'à placer sa main dans le dispositif et on retrouve directement toutes ses données. Ensuite, le positionnement et la respiration de chaque patient est enregistrée par des caméras, des capteurs, ce qui permet plus de précision au moment du rayonnement."