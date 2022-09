Après un mois et demi de travaux, la boulangerie du Tordoir à Manage a rouvert ses portes

Les clients habitués à la boulangerie du Tordoir à Manage ne reconnaîtront certainement pas leur échoppe préférée. En tout cas pas au niveau de l'apparence des lieux qui a été totalement modifiée durant cet été. "Ils étaient aussi impatients que nous de revenir au vu de l'état de notre comptoir, quasiment vide alors que midi n'avait pas encore sonné", nous a confié Kevin Permentier, heureux gérant. "Ces travaux étaient devenus nécessaires car le local d'accueil était bien trop petit et parfois, lors des jours d'affluence, les clients étaient contraints d'attendre dehors leur tour. Nous avons refait tout l'avant du magasin en profitant de l'espace créé par notre nouvel atelier à l'arrière. La toiture, la façade ont également subi un lifting. On a passé nos vacances dans le stress des travaux en se demandant si on pourrait être prêt à temps mais il s'agissait d'un stress positif."

©K.P.

Ce matin, donc, Kevin Permentier et son équipe étaient sur le pont pour proposer ses meilleurs produits à ses clients. "Tout ce qu'on trouve dans la boutique est préparé artisanalement dans notre atelier. C'est un peu notre marque de fabrique et je pense que c'est pour cela que notre clientèle nous est si fidèle."

Tous les matins, 350 pains sortent des fours de la boulangerie. "Nous avons beaucoup de demandes pour fournir d'autres points de vente et il a été question dans le passé d'ouvrir d'autres établissements mais nous préférons rester à notre niveau, celui d'un artisanat complet sans vouloir devenir trop grands pour notre costume. Surtout si on veut garder la fraîcheur de nos produit telle quelle."

Comme de nombreux confrères, Kevin Permentier doit faire face actuellement à la crise énergétique qui sévit en Europe. "Le prix des matières premières a effectivement augmenté de façon exponentielle ces derniers mois et, concernant la facture d'électricité, on a la chance de bénéficier d'un tarif fixe encore durant quelques mois mais on sait bien que cela ne va pas durer et que tôt ou tard, il faudra payer la note. En attendant, on se prépare, on essaye de faire attention, chaque petit geste peut compter..."