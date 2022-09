Les bourgmestres de la région du Centre se positionnent sur la diffusion ou non de la coupe du monde

Alors que la Ville de Braine-le-Comte a annoncé que le Hazard Village n’aura pas lieu cette année et que la Ville de La Louvière a décidé de ne pas mettre en place d’écran géant pour retransmettre les matchs, les fans de football étaient en droit de se demander où ils pourraient aller soutenir les Diables Rouges lors du Mondial. Dans la région du Centre, l’ensemble des bourgmestres sont unanimes sur les problèmes d’éthique que posent cette coupe du monde. Les avis sont toutefois plus mitigés quant à la mise en place ou non d’un écran géant sur leur commune.

Plusieurs certitudes se dégagent déjà. Du côté de Manage et Estinnes, aucun écran géant n’était mis en place lors des précédentes compétitions des Diables Rouges, il n’y avait donc pas de raison que cela ne change. Du côté de Braine-le-Comte et La Louvière, comme annoncé précédemment, l’annulation des écrans géants et autres festivités autour de la coupe du monde est actée. Les raisons éthique, énergétique et structurelle ont été évoquées pour justifier ces décisions. La Ville du Roeulx n’organisera pas non plus de diffusion sur écran géant sur son territoire tout comme Ecaussinnes.

C'est également le cas à Soignies qui étudiera tout de même les éventuelles demandes des citoyens. "Nous n'organiserons pas d'écran géant de notre propre initiative", confie Louise Lodico, chargée de communication à la Ville de Soignies. "La décision est prise depuis septembre 2021 pour des raisons énergétiques d'une part et éthique d'autre part. Nous étudierons tout de même les demandes de citoyens désireux d'organiser la mise en place d'un écran géant de leur propre initiative."

A contrario, à Seneffe, les matchs des Diables Rouges seront bel et bien diffusés. "Comme à notre habitude, nous diffuserons les matchs de la Belgique au sein de la salle culturelle de Seneffe", indique Bénédicte Poll, bourgmestre de Seneffe. "Nous avons toujours organisé les diffusions en intérieur ce qui facilite les choses pour cette coupe du monde en hiver. Nous ne chauffons pas les lieux puisque la chaleur humaine s'en charge. Un projecteur se charge de la diffusion des matchs. Les associations s'occupent des bars ce qui leur permettent une rentrée d'argent non-négligeable. Au niveau des coûts, nous devons donc uniquement payer les droits de diffusion. Nous sommes bien évidemment conscients des problèmes d'éthique que posent cette coupe du monde au Qatar mais nous savons également que les gens vont quand même regarder les matchs si aucun écran géant n'est mis en place."

D'autres communes ne savent pas encore sur quel pied danser. A Morlanwelz par exemple, cela va se jouer à 50/50. "Nous avons un point au collège de ce lundi qui déterminera si oui ou non nous organiserons la diffusion des matchs des Diables Rouges", confie Christian Moureau, bourgmestre de Morlanwelz. "Nous sommes évidemment touchés par les problèmes sociétales qu'entraînent cette coupe du monde. D'un autre côté, nous avons déjà peu d'occasions pour festoyer, se priver d'un tel événement n'arrangerait donc en rien cette situation. Cela va se jouer à 50/50 ce lundi."

A Binche aussi la décision ne sera prise que dans les jours voire semaines à venir. Les autres années, 3 à 5 000 personnes se rendaient sur la Grand-Place pour y voir les matchs. Un argument qui sera probablement pris en compte lors de la décision finale.