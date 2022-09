Fraude à la carte carburant à Seneffe : Bénédicte Poll furieuse sur l'attitude du PS

Suite aux différentes sorties médiatiques du groupe d'opposition PS ces derniers jours concernant la fraude aux cartes essence constatées au sein de l'administration communale, le groupe LB, par l'intermédiaire de la bourgmestre, a fait paraître un communiqué ce samedi soir. Un communiqué dans lequel Bénédicte Poll tire "à boulets rouges" sur l'attitude de l'opposition PS. "Ce que je reproche au groupe PS dans cette affaire, ce n'est pas tant sa médiatisation mais bien la façon dont ils interprètent les choses", nous a confié Bénédicte Poll. "Ils insinuent que la majorité a quelque chose à se reprocher et que nous sommes autant coupables que ceux qui ont effectivement abusé de ces cartes essence. Ce qui porte à confusion dans ce discours, c'est qu'ils prennent des rumeurs pour des faits réels et ce alors que l'enquête est toujours en cours et, qu'à ce jour, personne n'a encore été incriminé officiellement."

En décembre dernier, des anomalies dans les comptes des carte-essence de véhicules communaux avaient été mises au jour. Suite à quoi la majorité en place avait porté plainte auprès de la police qui avait lancé une enquête, notamment via les caméras de surveillance des stations service. En juin dernier, afin de respecter les demandes des enquêteurs, la nouvelle avait été communiquée aux employés communaux et une personne avait indiqué qu'elle figurerait probablement sur les images pour avoir utilisé la carte essence d'un véhicule communal à des fins personnelles. Aujourd'hui démissionnaire, cette personne pourrait ne pas être la seule à avoir abusé de cette carte essence.

Dans son post Facebook, la bourgmestre accuse aussi le groupe PS de nuire à l'enquête plutôt que de la servir et "de jeter un écran de fumée sur cette affaire pour tenter de tirer bénéfice de la situation. Le comportement de certains membres du PS seneffois parait démontrer un état de faillite intellectuelle et a pour seule stratégie de créer des amalgames douteux. A qui profitent vraiment ces attaques personnelles Le chef de file PS aimerait se positionner en chevalier blanc et s'attirer la lumière de la presse. Soyons clairs. Cette enquête est le fruit d'un travail minutieux de l'administration et des autorités communales."

Des propos qui ont fait bondir Michaël Carpin, chef de file du groupe PS :"le terme "faillite intellectuelle" m'a fait sortir de mes gonds et j'envisage de porter plainte pour diffamation. Ce commentaire, c'est jouer petit de la part de la bourgmestre et c'est attaquer les gens sans penser au fond. La possibilité de porter plainte est actuellement entre les mains des services juridiques du parti. Pour revenir sur ce dossier, je persiste à dire que la bourgmestre et son Collège ont tout fait pour étouffer l'affaire. C'est trop facile de se cacher derrière l'enquête en cours et j'imagine que tout sera fait pour que les choses traînent le plus possible et ce, à deux ans des élections",conclut le conseiller communal.