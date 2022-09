La Sennette à nouveau polluée à Marche-lez-Ecaussinnes : "il pourrait s'agir d'une pollution domestique"

Après les billes de plastique qui ont défrayé la chronique il y a plusieurs mois, c'est maintenant de la mousse et une couleur inhabituelle du ruisseau la Sennette qui inquiète les riverains.

La souci a été constaté à la rue Lefort à Marche-lez-Ecaussinnes ce vendredi. L'eau du ruisseau la Sennette semblait verdâtre et de la mousse odorante, faisant penser à du détergent, y stagnait. Un problème n'est pas neuf, selon le conseiller communal Sébastien Deschamps. "J'ai été interpellé par des riverains de la rue Lefort qui me disent qu'il ne s'agit pas de la première fois qu'un tel problème est constaté à cet endroit", précise le conseiller du groupe Ensemble. "J'ai l'impression que, même si ce n'est pas la première fois que ce genre de pollution est constatée, rien ne change et rien n'est entrepris pour y remédier."

Le conseiller communal, en son nom propre, a interpellé le Département de la Police et Contrôle, le cabinet de la ministre de l'Environnement au gouvernement wallon Céline Tellier ainsi que le député François Desquennes (Engagés) qui interrogera la Ministre en séance, rien que ça.

Sébastien Deschamps interrogera en outre, sur ce point, lors de la séance du conseil communal du 19 septembre prochain, le Collège. "C'est très bien de faire de l'écologie de surface mais les vrais problèmes, les vraies pollutions, ne semblent pas atteindre la majorité. Je ne comprends pas pourquoi rien n'a été encore entrepris au niveau préventif pour stopper cette pollution qui est récurrente. Est-ce qu'il y a des démarches en cours ? Est-ce que des coupables ont été identifiés et sanctionnés ? On ne sait rien."

De son côté, la commune assure que tout est mis en oeuvre, lors de chaque épisode de pollution constaté, afin d'identifier les coupables. "La dernière fois que ce problème était survenu à la rue Lefort, il s'agissait d'un problème survenu dans une usine du zoning mais ici, a priori, ce ne serait pas le cas", nous a confié Arnaud Guérard, échevin de l'Environnement qui s'était rendu sur les lieux vendredi après-midi. "Ici, il pourrait en effet s'agir d'une pollution domestique venant d'un particulier. La DPC a immédiatement été prévenue et fera les les constatations d'usage. De plus, cet endroit du ruisseau, à proximité d'une petite cascade, provoque un certain effet de remous qui accentue encore la production de mousse lorsqu'un produit est déversé en amont. A noter que ce lundi matin, toute trace de pollution avait disparu."