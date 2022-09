Écaussinnes: après deux et demi de travaux, l'Espace Philomène ouvre ses portes

C’est la concrétisation de deux ans et demi de travaux. Ces 16 et 17 septembre, l’espace Philomène sera officiellement inauguré. Les Écaussinnois sont pour l’occasion invités à découvrir l’édifice, remis à neuf, au cours d’une visite guidée de quelque 45 minutes. Du côté des autorités locales, on n’est pas peu fières du chemin parcouru pour rendre de sa superbe à l’ancien hospice, laissé à l’abandon à la suite de la construction d’une nouvelle maison de repos.

"Il était désaffecté depuis les années 90 et laissé à l'abandon, mais c'est un bien magnifique, qui présente une valeur patrimoniale non négligeable", rappelle Arnaud Guérard, échevin de l'urbanisme. "Sa reconversion n'aurait pas été possible sans la volonté des habitants d'Écaussinnes et des associations qui se sont investis pour penser le projet ou sans les importants subsides décrochés auprès de la Région wallonne."

Des subsides qui se sont élevés à 1,2 millions d'euros, et qui ont permis de mener à bien ces colossaux travaux. Aujourd'hui, l'espace Philomène abrite la bibliothèque communale – l'ancienne étant exiguë et inaccessible aux personnes à mobilité réduite – et une ludothèque. "Il s'agit d'un nouveau service dont on ne disposait pas jusqu'ici. Nous avons également aménagé une maison multiservices comprenant des espaces associatifs, des bureaux, deux salles dont une de réunion, qui sera à la disposition des associations et des services communaux tournés vers les citoyens (culture, jeunesse, sport, participation citoyenne,…)."



Enfin, une troisième fonction complète le tableau."Cinq logements de transit, gérés par le CPAS, sont aménagés afin de répondre aux situations d'urgence sociale ou matérielle. Ils pourront être occupés pour de courtes périodes – au maximum un an –, le temps de permettre aux personnes accueillies de se retourner ou de retourner vers le circuit classique de location de logements." Les 2,5 ans de travaux n'auront pas été de trop pour mener à bien ce projet.

"Nous avons connu une période d'interruption liée à la crise sanitaire mais les délais ont été globalement tenus. C'est une véritable satisfaction d'en arriver là. C'est par ailleurs un dossier qui témoigne de notre ambition, car nous sommes parvenus à préserver ce patrimoine tout en développant des espaces au service de la population." Le point final sera donc posé ce week-end. Les inscriptions sont obligatoires.

En pratique :

Inscriptions et informationsℹ️

Date : 17 septembre 2022 de 8 heures à 12 heures. Départ à 8 heures, 9 heures, 10 heures et 11 heures.

Adresse : Espace Philomène : Rue Maurice Ravel n°1 à 7190 Ecaussinnes

Durée de la visite : 45 minutes

Inscription obligatoire: en ligne : https://forms.gle/5BGi1q1kvjArA657A ou auprès de l'administration communale : 067/49.32.53 ou 067/79.47.31

L’inscription sera effective à la réception de la confirmation de réservation. Si les personnes inscrites ne peuvent finalement pas participer à la visite, elles sont tenues d'en avertir le plus rapidement possible l'administration communale.