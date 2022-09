La Louvière : pas d'inscription au patrimoine de l'UNESCO pour Décrocher la lune avant... 2075

Malgré son caractère social et patrimonial certain, l'opéra urbain Décrocher la lune ne sera pas inscrit à court terme au patrimoine immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles ni encore moins à celui de l'UNESCO.

Il faudra donc encore se montrer patient quelques décennie avant de voir le spectacle créé par Franco Dragone inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Au minimum une bonne cinquantaine d'années en vérité. C'est ce qu'a appris à ses dépens le député Michel Di Mattia (PS) lorsqu'il a posé la question à la ministre de la Culture Bénédicte Linard (ECOLO) ce mercredi après-midi en séance. "Nous savons que le critère des 75 ans d'existence existe mais il pourrait être revu et ce que je souhaite", a commencé le député dans son interpellation. "Nous savons aussi que les arts circassiens y sont inscrits. Pouvez-vous me dire quand l'opéra urbain Décrocher la lune pourra-t-il être inscrit au patrimoine de la fédération Wallonie-Bruxelles et, a fortiori, à celui de l'UNESCO ?"

Dans sa réponse, Banédicte Linard ne dénigre en rien la qualité de l'événement qui en est à sa huitième édition mais elle tient à rappeler que la Fédération Wallonie-Bruxelles est la première à avoir reconnu les arts circassiens à son patrimoine immatériel, donnant des idées à d'autres pays qui en ont également fait la demande. "Mais en l'occurrence, il s'agit d'un patrimoine, un savoir-faire transmis de génération en génération, non pas d'un événement en particulier. Le spectacle Décrocher la Lune est certes très bien mais est bien trop jeune pour pouvoir rentrer dans ces critères. Malgré la qualité du spectacle, huit édition, c'est trop peu et le critère de 75 ans doit être respecté."

En attendant, inscription au patrimoine immatériel ou pas, l'événement vivra bel et bien sa huitième édition ce 24 septembre au plus grand bonheur des Louviérois.