La SOTRABA se retire de la procédure d'achat de la Fosse Albecq à Braine-le-Comte

Le terrain de la Fosse Albecq défraie la chronique depuis plusieurs mois. Ce terrain appartenant au CPAS brainois était convoité par la SOTRABA qui projetait d'y construire des logements. Récemment, cette dernière a fait savoir qu'elle se retirait de la procédure d'achat ce pour le plus grand soulagement du collectif citoyen, opposé depuis le départ au projet et qui s'était mobilisé pour acheter le terrain à son compte. "Ce retrait nous a fait plaisir assurément car cela montre que notre mobilisation a servi à quelque chose", nous a confié Antoine Hermelin, un des membres du collectif.

En quête des 210.000 euros qui étaient nécessaires à formuler une offre en bonne et due forme auprès du CPAS de Braine-le-Comte, le collectif avait réussi à collecter deux tiers de la somme. "On espère toujours atteindre les 210.000 euros d'ici le 20 septembre, date limite pour faire une offre."

Si jamais la somme n'était pas atteinte, le bien pourrait être remis en vente. "On espérerait à ce moment-là un geste de la part du CPAS pour pouvoir l'acquérir. On n'abandonnera pas ce terrain et on a prouvé ces derniers mois que la pression populaire peut amener à des résultats."

Une abnégation qui aura porté ses fruits avec le retrait de la SOTRABA.

De son côté, le groupe d'opposition brainois Ensemble a, par l'intermédiaire d'un communiqué, marqué tout son soutien à l'initiative des citoyens. "C'est une belle victoire citoyenne bien que nous eûmes préférés une solution acceptable pour toutes les parties prenantes lors de la concertation entre le collectif, des riverains, Sotraba et les autorités locales. Cela laisse maintenant une porte ouverte au jardin Albecq pour réaliser son projet collectif (que le groupe Ensemble a toujours soutenu) et ainsi préserver la biodiversité d'un espace humide et naturel si important aujourd'hui en pleine crise climatique."

Pour continuer à soutenir le projet, rendez-vous sur le site www.albecq.be.