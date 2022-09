Le magasin Oxfam de Soignies fête ses 40 ans

À l'occasion de ce double anniversaire, différentes animations autour de cette thématique seront organisées le samedi 17 septembre dès 14h30 à l'Espace culturel Victor Jara.

En 2012, la Ville de Soignies obtenait le label "Commune du Commerce équitable" grâce aux différentes actions mises en place au fil des années mais aussi via la forte implantation de son magasin Oxfam-Magasin du Monde qui fête ses 40 ans cette année et qui fait office de référence dans le domaine "fair trade" sur le territoire sonégien.

Pour célébrer ces deux anniversaires, la Ville de Soignies et "Oxfam - Magasin du Monde" ont souhaité mettre à l'honneur le commerce équitable au travers d'une journée réunissant différentes animations le samedi 17 septembre dès 14h30 : pièce de théâtre collaborative, lecture de contes, acrobaties aériennes, ateliers de bricolage, dégustation de pâtisseries (sur réservation) et de boissons équitables, concert pour les tout petits."Tout au long de l'année, nous nous efforçons de sensibiliser un maximum la population ainsi que les services communaux à cette thématique depuis maintenant 10 ans" explique la Bourgmestre, Fabienne Winckel dans un communiqué. "Ce samedi, pour fêter ce double anniversaire comme il se doit, nous invitons les citoyens à découvrir les dessous de ce principe fondamental qu'est la rémunération équitable à travers une multitudes d'activités pour toutes les générations. Et nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin puisque, dès le mois d'octobre, d'autre activités seront organisées, notamment dans nos écoles, où les plus jeunes seront également sensibilisés à la thématique".

Du 5 au 15 octobre, diverses activités seront effectivement organisées dans le cadre de la semaine du commerce équitable. Ciné-débat, journée "découverte d'un métier", balade gourmande, exposition photos ou encore concours, il y en aura pour tous les goûts à Soignies !