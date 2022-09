Les Scriveûs du Centre : "l'émission Stoemp peket et des rawettes est nuisible à la pratique du wallon"

Cela fait 110 ans que le mensuel "èl Mouchon d'Aunia" paraît à La Louvière et derrière ce recueil de poésies, d'histoires, d'articles écrits en wallon, les "Scriveùs du Centre" qui s'acharnent depuis de très nombreuses années à promouvoir ce "bia langage" qu'est le wallon à La Louvière et alentours.

Ce week-end, si vous voulez entendre le parler wallon, il faudra vous rendre sur la place Maugrétout, dans le village des Amb(r)assades où Dominique Heymans et son équipe se feront un plaisir de vous accueillir pour une chanson, une visite de la ville en wallon ou bien une parade dans les rues du centre-ville en compagnie de Djobri et Djobrette.

Pourtant, ces événements festifs cachent une disparition progressive de cette belle langue. "Malheureusement, j'ai bien peur que le wallon soit en danger", nous a confié Dominique Heymans, président des Scriveùs du Centre. "Si rien n'est entrepris du point de vue scolaire pour l'apprendre aux jeunes et s'il n'est pas plus ou plutôt mieux médiatisé, il risque de disparaître d'ici 20 à 30 ans. Oh il restera bien des bribes dans le langage, des expressions mais le langage en lui-même aura disparu. Il a commencé à le faire dès la fin du 19e siècle lorsqu'on a demandé aux femmes de privilégier le français à la maison. A force, il n'y avait plus que les hommes qui parlaient wallon dans les mines et en dehors, entre eux. Mais aujourd'hui, il ne reste plus beaucoup d'endroits similaires où les gens se retrouvent et la pratique du wallon périclite."

Dominique Heymans a utilisé les mots "mieux médiatisé" car selon lui, l'émission de la RTBF qui est de plus en plus populaire "Stoemp, Peket et des rawettes" dessert la langue wallonne plutôt que la valorise. "J'ai l'impression, en regardant cette émission, qu'elle est plus réalisée pour se moquer qu'autre chose. Le wallon est traité de façon péjorative, plus du tout, comme c'était le cas auparavant, avec un vrai regard historique et constructif. Le wallon est une langue à part entière, pas un patois, terme que ne n'apprécie pas du tout. Il vit, c'est un outil de communication comme un autre mais dans cette émission, elle est moquée et cela m'insupporte."

il ne sera pas question de moquerie ce week-end lors des fêtes de Wallonie à La Louvière, que du contraire !