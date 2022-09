Deux nouvelles toilettes publiques accessibles gratuitement dans le centre de La Louvière

Timing parfait pour l'installation de ces toilettes publiques gratuites puisque dès ce vendredi débutent les festivités des Fêtes de Wallonie à La Louvière.

Accessibles aux PMR, autonettoyantes et gratuites, les deux nouvelles toilettes sont accessibles dès ce vendredi rue Kéramis et rue de Bouvy en plus de celle de la rue Toisoul déjà fonctionnelle depuis mai dernier.

Ces toilettes seront ouvertes de 7h à 23h en semaine et jusqu'à 1h le vendredi et le samedi.

De plus, elles se déverrouilleront automatiquement après 10 minutes pour que personne ne puisse s'y enfermer.