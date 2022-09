Les bénéfices d'un concert de Girls in Hawaii en hommage au Brainois Pierre Van Braekel iront à l'asbl La Casa

L'asbl La Casa est une service résidentiel général qui existe depuis 1974. Située en plein coeur de Braine-le-Ciomte, elle accueille en permanence 15 enfants âgés entre trois et 18 ans qui ne peuvent plus être accueillis par leurs parents et qui y ont été placés par un juge. "Certains ont connu des abus sexuels, ont été maltraités ou sont en situation d'abandon bref, ils ne peuvent plus être maintenus dans leur milieu familial car ils y seraient en danger", nous explique Vinciane Pontus, directrice depuis 2002. "Nous sommes chargés de les éduquer, de les élever tout en ayant comme but principal la réinsertion dans le milieu familial avec qui les contacts sont maintenus dans la mesure du possible. Ils sont également intégrés dans des écoles différentes de manière à ce que leur vie sociale ne s'arrête pas au centre et on essaye de favoriser les activités extra-scolaires."

Une fois que l'enfant atteint les 18 ans, l'asbl continue d'accompagner les jeunes qui n'ont pas su ou pu se réintégrer dans leur milieu familial. "A 17 ans, ils ont l'occasion de s'épanouir notamment en kot. Mais nous continuons à les prendre sous notre aile car il faut les accompagner vers l'autonomie en leur expliquant comment faire leurs courses seuls ou, tout simplement, en leur montrant comment gérer leur solitude, eux qui sont habitués à vivre en communauté."

Asbl subsidiée pour tout ce qui concerne son fonctionnement, La Casa compte sur des dons pour permettre aux enfants de bénéficier d'un minimum de confort dont, par exemple, des vacances annuelles ou un meilleur espace d'accueil pour les parents. C'est dire que le fait que la famille de Pierre Van Braekel, un Brainois décédé en juillet dernier, de faire don des bénéfices d'un concert en hommage à celui qui était manager d'artistes tels que Grils in Hawaii, Ann Pierlé, Antoine Hénaut ou Sharko, a surpris la directrice. "Quand j'ai appris cela, je suis tombée des nues ! La maison que nous occupons est une vieille bâtisse dont l'isolation n'est pas au top et nous nous attendons à la douloureuse lorsque nous recevrons notre facture de gaz et électricité donc les dons sont indispensables au bon fonctionnement de notre asbl. J'ai eu l'occasion de discuter avec la famille de Pierre Van Braekel et je l'ai vivement remerciée de ce geste."

Ce mardi 27 septembre donc, rendez-vous au Botanique pour un concert en forme d'hommage rempli de surprises avec de nombreux artistes belges présents sur scène.

Infos et tickets sur le site du Botanique.