Semaine de la mobilité : Soignies met le paquet sur la mobilité douce

Depuis plus de 20 ans, dans toute l'Europe, des dizaines de villes se mobilisent lors de la Semaine de la Mobilité qui a débuté ce vendredi. Cette année encore, la Ville de Soignies répondra à l'appel et profitera de cette opération pour mettre l'accent ce dimanche 18 septembre sur les modes de déplacement alternatifs. Lors de cette journée baptisée pour l'occasion "Bicyclette guinguette", petits et grands découvriront gratuitement les plaisirs du deux roues ainsi que les avantages de la mobilité douce.

Si une balade familiale de 20km est prévue dès 9h, les sportifs auront également l'occasion de participer à cette journée grâce à une randonnée VTT de 35 et 50 km proposée entre 8h et 10h. À leur retour de balade, les cyclistes aguerris comme en herbe seront accueillis par de nombreux producteurs locaux.

L'activité physique n'est cependant pas obligatoire lors de cette journée de sensibilisation. Produits locaux et activités sur le thème du vélo et de la sécurité routière sont prévus pour tous de 12h à 18h ! Au programme : concours de vélos customisés, piste d’apprentissage, jeux, séances d’initiation au vélo ou à la trottinette électrique, atelier de réparation, vente de vélos d’occasion,...

"À l'heure où le réchauffement climatique et la crise énergétique sont au coeur des débats, il nous semble plus important que jamais de sensibiliser nos citoyens aux modes de déplacement alternatifs. C'est dans cet esprit que nous organisons cette journée qui a pour but de faire comprendre les enjeux de la mobilité active, tout en profitant de l'occasion pour nous rencontrer dans une ambiance conviviale et familiale ! " explique Fabienne Winckel, bourgmestre, dans un communiqué. "Au sein de notre administration aussi, différentes activités seront organisées tout au long de la semaine afin de sensibiliser nos agents à la thématique."

Mais la Ville de Soignies n'attend pas la Semaine européenne de la Mobilité pour se pencher sur le sujet. Rappelons que l'an dernier, la Ville avait lancé le principe de la rue scolaire à la rue Félix Eloy, en plein centre-ville. Après plusieurs semaines de test, ce projet a fait l’objet d’une évaluation auprès des différents usagers (parents d'élèves, enseignants, usagers de la route et habitants du quartier). Face aux résultats très positifs, la Ville de Soignies a décidé de rendre ce projet définitif. Ainsi, une barrière a été installée pour faciliter l'organisation et rendre le dispositif le plus visible possible.

Prochainement, deux autres rues scolaires seront installées à la place Wauters via un tronçon de la rue Général Henry et sur la placette du Petit Bruxelles, en face de l’école du Petit Granit.

La mise en œuvre du réseau cyclable communal continue également d’évoluer. Ces derniers mois, plusieurs tronçons ont pu être concrétisés et, grâce à l’obtention de divers subsides, d’autres liaisons sont dès à présent programmées.