Une nouvelle action mise en place dans le cadre de la campagne Ecau-Civisme

Elle aura pour but de rappeler les obligations des citoyens dans l’entretien des trottoirs.

La commune d’Ecaussinnes a décidé d’agir pour améliorer le cadre de vie des citoyens. Sa campagne Ecau-Civisme rappelle en effet les bons gestes à adopter pour améliorer la propreté publique. Depuis ce 12 septembre et jusqu'au 25, l’action "une rentrée en propreté" est lancée. Elle a pour but de sensibiliser les habitants sur l’entretien des trottoirs. Les citoyens sont invités à envoyer une photo d’eux en train de nettoyer leur trottoir. Leur photo sera diffusée sur les différents réseaux de la commune et les participants se verront remettre un petit cadeau.

"Les questions d'entretien des trottoirs reviennent régulièrement auprès de notre gardienne de la paix", indique Arnaud Guérard, échevin à la commune d'Ecaussinnes. "Par notre opération Ecau-Civisme, nous avons la possibilité de rappeler aux citoyens leurs charges en matière de propreté publique. L'action "une rentrée en propreté" permettra quant à elle d'organiser une activité plus ludique qui incitera certains à nettoyer leurs trottoirs."

Toutes les questions auxquelles sont confrontées la gardienne de la paix sont reprises lors de la campagne Ecau-Civisme. "Nous avons déjà organisé des actions sur les avaloirs, sur le stationnement, sur les poubelles publiques afin d'éviter les dépôts sauvages. Des constations et des démarches juridiques sont également réalisées pour les personnes responsables de dépôts sauvages mais nous préférons tout de même sensibiliser les habitants pour en éviter au maximum", poursuit Arnaud Guérard.

Toutes ces actions sont donc mises en place pour améliorer le cadre de vie des habitants et la propreté de la commune. D’autres opérations verront encore le jour dans le cadre de cette campagne.