Un car s'enflamme à Manage, les occupants parviennent à en sortir sains et saufs

La fin de soirée aura été particulièrement agitée ce samedi du côté de Manage. Alors qu’il circulait en direction de la France, le conducteur d’un car a constaté un problème moteur. Par sécurité, ce dernier a heureusement pris la bonne décision de quitter l’autoroute. Alors qu’il se trouvait à deux pas de là, au niveau de la Grand-Rue, le véhicule s’est embrasé.

Les occupants sont parvenus à évacuer ce dernier sains et saufs, comme le confirme le bourgmestre de Manage, Bruno Pozzoni. « Pas de blessé, juste des dégâts matériels. Les occupants sont pris en charge et le rapatriement est organisé. » Ce dernier ne manque pas de saluer le travail des pompiers, des policiers et du service de garde de la commune.