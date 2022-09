Le vol de cartes de banque à Binche mène à une saisie de drogue au Roeulx

Tout a commencé ce vendredi. Alertés par le vol de plusieurs cartes bancaires et par le paiement de petites sommes dans des magasins binchois avec lesdites cartes, les policiers binchois ont pu, suite à l'analyse des caméras de surveillance du centre-ville, faire le lien entre les paiements et un véhicule. Ce dernier était garé systématiquement devant les magasins au moment des paiements en question. Bien entendu, la plaque du véhicule a été vérifiée et un l'un des deux individus a pu être identifié. Les paiements étaient effectués sans contact.

Cela a amené les enquêteurs à faire une drôle de découverte. "Cette constatation nous a amené à prendre en flagrant délit les deux individus avant de perquisitionner le domicile du propriétaire du véhicule", nous a-t-on indiqué à la police de Binche-Anderlues. "Ce dernier résidait au Roeulx et nous y avons découvert tout le parfait attirail pour un dealer de drogue."

Grosse somme d'argent en liquide, sachets, balance de précision et, cerise sur le gâteau, 53 grammes de cocaïne ont ainsi été saisis ce qui a provoqué la mise sous mandat d'arrêt de leur propriétaire. L'autre a été libéré sous conditions.

En outre, les deux individus, âgés d'une grosse vingtaine d'années, en plus des cartes bancaires, avaient également volé un PC portable.