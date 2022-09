Pas de ‘Journée Découverte Sports’ cette année à Ecaussinnes

Ce lundi lors de la séance du conseil communal, le conseiller ENSEMBLE Arnaud De Laever s'inquiétait de la disparition de la Journée Découverte Sports du calendrier alors que cette dernière aurait dû se produire fin août dernier. "Il s'agissait pourtant d'un événement utile pour la population locale en phase avec les objectifs de promotion du sport pour tous que s'est fixés le Collège", s'est inquiété le conseiller. "Depuis 2012 et hormis durant la pandémie de Covid19, l'Administration communale et l'ASBL Ecausports mettaient sur pied la Journée Découverte Sports, à la fin du mois d'août. A la veille de la rentrée et donc des inscriptions potentielles dans les différentes formations et associations sportives, il s'agissait d'un moment idéal pour permettre à la population écaussinnoise de découvrir en un seul lieu, via des initiations, démonstrations et autres stands d'information, les différentes disciplines pratiquées dans l'entité. L'événement regroupait celles accueillies dans le hall polyvalent de la rue de Sacueni mais également des activités pratiquées ailleurs sous l'égide d'autres clubs et associations locales."

Cet été 2022 aurait pu marquer le retour de cette manifestation, bien utile dans le cadre de la promotion de la pratique sportive, puisqu’il s’agit d’un vecteur important de bonne santé morale et physique. Hélas, il apparaît que la Journée n’a pas été organisée en 2022,

Dans sa réponse, Julien Sluys, échevin des Sports confesse avoir été pris de court cette année concernant l'organisation de cette journée. "Normalement, l'organisation de cet événement revient à l'asbl Ecau'sport qui n'a pas pu le faire cette année", reconnaît l'échevin. "J'aurais bien aimé reprendre l'organisation mais diverses difficultés dont notamment la réticence de certains clubs ou encore le timing trop court n'auront pas permis l'organisation de la journée des sports cette année."

L'événement pourrait cela dit vivre une seconde vie dans les années à venir. "Nous avons récemment discuté avec l'ADEPS à ce propos et diverses pistes sont venues sur la table pour que l'organisation de cet événement puisse revenir dans l'actualité."