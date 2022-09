Qui pour décorer le "Tchabot" de la RN59 à Seneffe ?

D'ici quelques mois, le Tchabot va se refaire une beauté via un concours lancé par la commune de Seneffe dans le but de valoriser son patrimoine.

Installée sur le rond-point de la RN59 à Feluy depuis 2019, cette ancienne barque, ancêtre de la péniche, méritait bien un petit rafraîchissement. C'est via un concours que la commune de Seneffe, avec la Maison de Jeune le Câble et l'Office du Tourisme, compte la remettre au goût du jour. "Il s'agit d'un projet qui s'inscrit dans le cadre plus vaste d'un parcours street-art en pleine construction", a communiqué la commune. "Un budget de 10.000 euros sera consacré pour la réalisation de cette œuvre qui pérennisera et valorisera un vestige de notre patrimoine industriel."

Les participants composeront autour de la thématique de l’eau. "

Cette contrainte a pour objectifs principaux la mise en évidence du patrimoine industriel local et d’exacerber la créativité.

La fresque lauréate sera désignée sur base d’une esquisse sélectionnée par un jury composé de représentants du Collège, de groupe politique, de la Maison des Jeunes, du SPW et des citoyens. L’objectif de ce projet est de valoriser un patrimoine unique en son genre."

Le règlement est accessible via le site de la commune. Les candidatures sont à remettre pour le 31 janvier 2023.

La fresque du Tchabot s’inscrit dans un programme artistique dédiée au street-art, porté par la Maison des Jeunes, qui mêlera art contemporain et histoire locale. Programmé pour 2023, ce projet culturel est soutenu par l’administration communale au travers des budgets participatifs. Une enveloppe de 7.500 euros vient de lui être attribué dans ce cadre.

La Fédération Wallonie Bruxelles apporte, elle aussi, un soutien financier à l'initiative : « Nous venons, en effet, d'apprendre que la Ministre de la Jeunesse, Valérie Glatigny, avait répondu favorablement à notre demande d'un subside complémentaire de 5.000 euros », poursuit le Collège.

Les projets sont à remettre à l'adresse mail suivante commune@seneffe.be ou par voie postale à l'adresse de l'Administration communale de Seneffe, rue Lintermans 21, 7180 Seneffe.