Dix ans de prison requis pour les viols de son frère et de sa sœur dans la région du Centre

Le ministère public a requis mardi, devant la cour d'appel du Hainaut, une peine de dix ans de prison à l'encontre d'un jeune homme, condamné en première instance à huit ans de prison pour des faits de viols commis sur son frère et sa sœur. L'avocat général a également demandé la confirmation de la culpabilité des parents et de la tante pour non-assistance à personne en danger. Les parents avaient écopé, en première instance, d'un an de prison alors que la tante avait bénéficié de la suspension du prononcé.

Les faits ont été dénoncés en 2020 par une assistante sociale qui suivant une jeune fille souffrant d'un retard mental. Cette dernière ainsi que son frère ont accusé l'aîné de la famille de leur avoir fait subir des abus sexuels durant quatorze ans. Le prévenu, alors mineur, aurait commis des faits similaires sur son autre frère, selon l'accusation. D'après les plaignants, leurs parents et leur tante ont été informés des faits, mais ne les ont pas pris au sérieux.

La défense a plaidé mardi, devant la cour, l'acquittement du violeur présumé, détenu préventivement depuis plus de deux ans, en insistant sur le manque d'éléments objectifs venant corroborer les accusations. Il a aussi précisé que son client n'avait été en aveux que durant quatre jours, avant de se rétracter complètement. L'examen gynécologique, effectué en juillet 2021, sur la sœur de son client n'a mis en évidence aucune lésion génitale, a ajouté l'avocat. Une expertise complémentaire a été plaidée avant dire droit.

La défense des parents a plaidé l'acquittement, déclarant que les parties civiles "fantasmaient" sur la maison de l'horreur. "Ils vivaient à six dans une petite maison non équipée de portes entre les pièces. On vous a décrit un calvaire. Il ne faut pas que l'émotion prenne le pouvoir sur la raison".

Enfin, l'avocat de la tante a également demandé l'acquittement de sa cliente "qui n'a pas pu se rendre compte du danger encouru par sa nièce", notamment à cause des multiples mensonges de ses neveux et nièces.

L'arrêt sera prononcé le 18 octobre.