Le concours d'affiche lance la saison carnavalesque à Binche

Pour la première fois cette année, le concours d'affiche du Carnaval de Binche s'ouvre à tout le monde et non plus au seul monde professionnel. Il sera également possible au public de voter en ligne pour son affiche préférée.

C'est une tradition à Binche, dès que les fêtes de septembre se terminent, les préparatifs carnavalesques débutent. Les différentes sociétés, les différentes cagnottes, se réunissent pour préparer leur costume du dimanche, l'effervescence monte peu à peu. Et qui dit Carnaval de Binche dit forcément affiche et son concours qui aura la particularité cette année de s'ouvrir à tout le monde, amateurs y compris. Une fois les projets d'affiche réceptionnés, ils seront exposés à la maison du tourisme mais aussi, autre nouveauté de cette année, en ligne et les gens pourront voter pour leur affiche préférée.

Le public aura donc son mot à dire mais c'est le jury, composé de membres du Collège communal et de membre de l'ADF (Association de Défense du Folklore), qui aura le dernier mot. "Ce qui sera déterminant dans le choix du jury, c'est l'impact visuel de l'affiche", estime Laurent Devin, bourgmestre. "L'affiche du Carnaval de Binche, ce n'est pas une oeuvre d'art que l'on expose dans un musée, ce n'est pas non plus un objet de collection mais c'est un support de communication avant tout qui doit parler au plus grand nombre. Alors bien entendu, nous tiendrons compte du vote du public et lorsque les deux se rejoignent, c'est magnifique.".

Ce concours lance véritablement la période carnavalesque. "Ca y est, c'est parti ! Lorsque nous avons communiqué sur le lancement du concours, j'ai ressenti un enthousiasme certain parmi les Binchois qui sont bien entendu impatients de pouvoir vivre à nouveau leur folklore pleinement après deux éditions manquées."

Le concours est donc ouvert à tous et permettra au gagnant de remporter un prix de 1.500 euros.

Infos et règlement sur le site de la Ville de Binche.