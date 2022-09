La Louvière : 18 "mères en colère" participeront au spectacle Décrocher la lune

Elles sont 18. 18 actrices amatrices. Âgées de 30 à 65 ans, elles participeront à l'opéra urbain Décrocher la lune et feront partie des 850 acteurs qui fouleront la scène. Elles, ce sont des anciennes femmes battues, des femmes qui ont une histoire, un passé douloureux ou simplement des femmes qui ont revendications, qui veulent se faire entendre. Elles, ce sont des femmes qui veulent s'exprimer et qui auront l'occasion de le faire durant le spectacles qui animera la cité des Loups ce samedi.

Encadrées par deux actrices professionnelles, elles ont travaillé durant plusieurs mois dans un atelier pour préparer ce spectacle. "Dès les premières réunions préparatoires à Décrocher la lune, j'ai immédiatement proposé ma candidature pour coordonner ces ateliers", nous explique Marie Ferette qui travaille pour l'asbl louviéroise Article 27. "On a eu des réunions avec plusieurs associations louviéroises et on est parvenu à monter cet atelier porté par 18 femmes, 18 mères en colère aux parcours différents, parfois douloureux."

©Vincenzo Chiavetta





Pour monter cet atelier, Marie Ferette a donc travaillé avec plusieurs associations féminines de la région dont Vie Féminine, Solidarité Féminine, le CPAS de La Louvière ou les femmes prévoyantes socialistes tout en s'appuyant sur son expérience en tant que membre de la commission consultative pour l'égalité entre les hommes et les femmes. "Elles ont travaillé sur l'expression corporelle, vocale en exprimant leur colère de mère, de femme, lors d'une scène du spectacle où la maman de l'héroïne s'oppose à son mari. Je dois bien avouer que lors des dernières répétitions, j'ai été bluffée par ce qu'elles ont réussi à faire, par l'énergie insufflée dans ce projet. Il y aura beaucoup d'intensité dans le regard dans l'attitude qui se verront directement à l'écran puisque le spectacle sera filmé."

©Vincenzo Chiavetta

Cette expérience, ce sera une première pour la plupart des 18 femmes qui monteront sur scène. "Certaines ont une petite expérience théâtrale mais la majorité découvrira le monde du spectacle. Toutes ont un message à faire passer et ont pu reprendre confiance en elles grâce à ce projet qui est devenu en quelque sorte une catharsis pour elle, un moment de dépassement de soi, libérateur."

Pour voir le résultat sur scène, rendez-vous ce samedi soir dans le centre de La Louvière.