La Louvière : le Banquet des Loups, une capsule temporelle à ouvrir dans 50 ans

Normalement, le projet aurait dû être mis sur place pour célébrer les 150 ans de la ville de La Louvière mais, pandémie oblige, il a dû être reporté. Ce projet, c'était de créer une capsule temporelle, représentant le monde louviérois tel qu'il est en 2022, qui serait ouverte dans 50 ans. La Ville de La Louvière avait lancé un appel à projet et c'est celui de l'artiste basée à Paris Françoise Schein qui a été retenu par le jury.

C'est ainsi que, courant 2023, le banquet des Loups se tiendra à divers endroits de la ville. "Nous allons travailler avec 70 artistes louviérois, professionnels ou amateurs, qui vont chacun réaliser une représentation, leur représentation en 2022, de La Louvière dans une assiette en céramique", a expliqué l'artiste lors du conseil communal qui s'est tenu ce mardi. "L'idée est d'ensuite d'inviter des gens à travailler avec moi en atelier et créer une table de 10 mètres de long qui pourra par la suite être exposée en ville. Chacun choisira une image qui correspond à l'histoire, au patrimoine de La Louvière et le reproduira sur son assiette. Les Louviérois pourront ainsi virtuellement prendre un repas ensemble en toute convivialité alors qu'au centre de cette table, je dessinerai en quelque sorte un plan de la ville."

Une démarche de participation citoyenne qui a séduit le jury. "Le jury a mis particulièrement en avant la place et la pertinence de la démarche participative de la population louviéroise dans le processus de création pensé par l'artiste", a signifié la Ville. "Il souligne la dimension conviviale et rassembleuse de l'oeuvre destinée à devenir un élément phare du mobilier urbain du centre-ville. En outre, l'adéquation du matériau choisi, la céramique, avec l'histoire sociale économique et culturelle de la ville a été fortement appréciée par le jury."

Parallèlement à la création de cette oeuvre, une capsule temporelle sera mise en place comprenant un "service de vaisselle" à ouvrir dans 50 ans.

Les premiers ateliers se tiendront vers la fin du mois de janvier et l'oeuvre, de même que le placement de la capsule temporelle qui en découlera, pourrait être visible dans le courant de l'année 2023.