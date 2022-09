La section jardinage bio du CIEP fête ses 20 ans !

Depuis 20 ans, Monique Piette s'adonne à sa passion de toujours en tant que formatrice en jardinage mais pas n'importe quel type de jardinage, le bio. "On n'utilise pas d'engrais ni de pesticide, bref aucun produit et on ne retourne pas la terre de manière à respecter la biodiversité par exemple", explique celle qui jardine depuis plus de 70 ans. "Les participants, pour 70 euros par an, apprennent les bases du jardinage dans une ambiance conviviale. Alors, certains nous quittent au fur et à mesure de la saison, mais d'autres continuent avec nous et commencent à former les autres comme cela a été mon cas il y a 20 ans."

©M.P.





En 2002 donc, le CIEP (Centre d'Information et d'Education Populaire) lançait une formation en jardinage bio. "C'était assez précurseur pour l'époque. Il existait déjà des formations théoriques mais nous, ce sont des cours pratiques que nous proposons. On cultive toutes sortes de légumes mais aussi des petits fruits. Les participants peuvent repartir avec les légumes qu'ils ont cultivés. On jardine ensemble, on papote, on partage nos idées de recette, on rencontre des gens. C'est vraiment une très chouette ambiance familiale et conviviale. On accueille tout le mode, des hommes des femmes, des jeunes de vieux, des débutants en jardinage, des jardiniers chevronnés qui veulent se former en bio, etc..."

©M.P.





Ce samedi 24 septembre, les formateurs et le CIEP ont organisé une journée particulière pour célébrer le 20e anniversaire de la formation. "Ce sera un peu comme une journée portes-ouvertes. On a invité tous les anciens qui ont participé à ces cours ces 20 dernières années et on leur fera visiter le jardin. On tiendra aussi des petits stands dans lesquels les gens pourront venir chercher des informations sur le compostage, des nichoirs etc..."

L'adresse du jour : place Adolphe Caffet 6 à Haine-Saint-Paul

Infos sur la formation au 0477/932391 ou jardinbio@ciep-hainautcentre.be