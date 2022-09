40 motards du Vespa Club La Louvière participeront à Décrocher la lune !

Cela fait plus de 25 ans que le Vespa Club de La Louvière sillonne les routes belges à bord de ces engins mythiques qui font partie de l'Histoire de la mécanique européenne. En ce 24 septembre, Franco Dragone et Fabrice Murgia, les deux têtes créatives de Décrocher la lune, vont offrir une formidable vitrine à ces passionnés qui vivent et pensent Vespa au quotidien en les invitant sur la scène de l'opéra urbain. "Participer à Décrocher la lune constitue pour moi un véritable rêve qui se réalise, moi qui n'ai loupé aucune édition depuis la toute première, et qui plus est sur une Vespa, ma passion depuis toujours", commente Philippe Gilson qui, malgré son patronyme typiquement belge, a bien du sang italien qui coule dans ses veines via sa maman. "Pour la petite histoire, c'est en participant à un gymkhana (démonstration, parcours d'obstacles... NDLR) de Vespa que mon père a séduit ma mère donc c'est dire si ce véhicule compte pour moi."

©FB





Au total, ils seront à peu près 40 à participer au spectacle ce samedi. "On aurait aimé être plus mais la police a limité le nombre de véhicules sur scène par souci de sécurité ce que je peux comprendre. Cela dit, dans le club on est à peu près 260. Il va donc falloir faire une sélection et cela risque de faire des malheureux... Histoire de conserver une certaine ligne de conduite, on ne va sélectionner que les plus anciens modèles, les originaux qui fonctionnent toujours très bien malgré leurs 70 ans et plus. Le secret de ces machines, c'est l'entretien. Avec quelques notions de mécanique, on peut très bien conserver un modèle durant des années."

©FB





Trouver un modèle original aujourd'hui peut coûter jusqu'à... 20.000 euros. "C'est un effet de mode. Il y a 20 ans, on pouvait aller en Italie et acheter des Vespa originales pour 300/400 euros et de nombreux enfants d'expatriés profitaient de ces aubaines. Ce qui fait qu'il y a peut-être plus de Vespa en Hainaut que cans certaines régions d'Italie ! Tout ça c'est fini et les Italiens ont enfin compris la valeur marchande que pouvaient avoir ces magnifiques machines."

Ce vendredi sera le jour de répétition pour les 40 motards louviérois qui auront l'honneur de se produire sur la scène de Décrocher la lune. "Cela peut faire cliché mais pour moi, il s'agit d'un véritable honneur, d'une chance de représenter ma région, ma ville, au niveau national et international. Je suis très fier de pouvoir y participer et quelles que soient les contraintes techniques, je n'aurais pas pu la refuser."