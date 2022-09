Décrocher la lune : toutes les infos pratiques liées à l'événement

Comme il le fait depuis plus de 20 ans, Sancho escaladera la tour de l’église et décrochera la lune sous les encouragements de milliers de spectateurs. Ce geste symbolique devenu une tradition louviéroise sera précédé par les performances de centaines d’artistes professionnels et amateurs : circassiens, comédiens, musiciens conjugueront leurs multiples talents pour créer la magie au cœur du centre-ville.

Cette huitième édition se déroulera sur trois scènes : la place communale où se déroulera le spectacle proprement dit, le boulevard Mairaux où se tiendra une ducasse, dans une ambiance de fête foraine et au plus proche des artistes et la place Maugrétout où un ciné-concert immersif attendra le spectateur. c'est là aussi que Sancho ira décrocher la lune, comme à son habitude.

Pour se stationner en vue d'assister au spectacle, de nombreux parkings gratuits existent à proximité : gares du Centre et du Sud, le Point d'Eau, le parking du Gazomètre, avenue Saint Maur des Fossés (et alentours stade du Tivoli), centre commercial Cora, LouvExpo, parkings Nicaise et rue de Belle-Vue... Les possibilités sont nombreuses. "Le meilleur parking étant celui que l'on n'utilise pas", rappelle cela dit la police de La Louvière dans son communiqué. "Nous vous conseillons de venir à pied et de laisser votre voiture au garage. N'hésitez pas, car même si de nombreux parkings sont à disposition, la circulation et le stationnement connaîtront de nombreuses perturbations dans le centre-ville."

En outre, la police a annoncé que les contrôles seraient suspendus en centre-ville les 23 et 24 septembre 2022.

Concernant l'accès au parking souterrain place Maugrétout, le 23 septembre 2022, accès normal mais après 17h00, la sortie se fera via la rue de la Concord. Le 24 septembre, accès normal jusque 13h00. Entre 13h00 et 18h00, la sortie se fera via la rue de la Concorde mais entre 18h00 et 01h00, aucun accès ne sera possible, ni entrée ni sortie.

Pour les PMR,un parking et espace spécifiques seront disponibles pour les personnes à mobilité réduite. Places à réserver au 0478/703691 ou via l'adresse mail : scohesionsociale@lalouviere.be

Le point enfants perdus se trouvera au croisement de la rue De Brouckère et de la rue Toisoul;

La police déconseille en outre l'utilisation des sacs à dos et des poussettes.

Concernant la circulation, elle sera évidemment perturbée dans tout le centre-ville dès samedi matin.

Pour découvrir l'ensemble des mesures de circulation et de stationnement prévues pour ces jours de festivités, cliquez ici