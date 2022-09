Neufvilles : les abords de la maison de village Novalia ont été réaménagés

Réaménagée dans le but de favoriser les rencontres intergénérationnelles, la maison de village Novalia a été inaugurée ce 21 septembre par les autorités communales.

Ce 21 septembre, la Ville de Soignies a inauguré les abords de sa Maison de Village de Neufvilles. Aire de jeux, espace de remise en forme intergénérationnel, terrain de tennis et parking paysagé agrémentent désormais cet espace de rencontres neufvillois.

L'investissement total de ce réaménagement s'élève à près de 320.000€ avec un subside de 14.400 euros.« Notre volonté était d'améliorer le cadre de vie de tous mais aussi d'intensifier la cohésion sociale entre les différentes générations dans les villages. Grâce à l'espace Novavilla, l'ensemble de la population peut accéder gratuitement à une aire de jeux, un espace de sport intergénérationnel, un terrain de tennis ainsi qu'à un lieu de détente où nous avons installé du mobilier urbain confortable et une boite à livres. » explique Fabienne Winckel, Bourgmestre.

©Ville de Soignies

Un parking paysagé y a également été aménagé. "Les zones de stationnement, réalisées en revêtement perméable en dalle de béton/gazon, sont effectivement entourées de haies pour le rendre verdoyant et le plus agréable possible", indique un communiqué de la Ville.

Des cheminements spécialement dédiés aux modes doux ont en outre été réalisés pour permettre aux promeneurs comme aux cyclistes de passer des espaces de rencontre au RAVeL en toute sécurité.

Pour répondre entièrement aux besoins du site, de nombreuses places de parking seront également créées le long de la route de Montignies.