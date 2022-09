Virage à 180° pour Al' Keket qui ne vendra plus de pâtisseries en forme de sexe à La Louvière

Exit donc les bonbons et pâtisseries en forme de phallus ou de vulve, bonjour celles en forme de Mickey, Minnie ou Stitch ! Un virage à 180° pour la gérante mais un virage complètement assumé qui passe d'un public ado/adulte à un public beaucoup plus jeune. De la kekette à Mickey il n'y a pas qu'un pas et pourtant, Sara Barcellona l'a fait ! "En réalité, j'ai toujours voulu ouvrir un établissement avec un tel thème", nous a-t-elle confié. "Seulement, je n'avais pas trouvé d'établissement possédant la place suffisante pour l'exploiter à fond. A La Louvière, c'est par contre possible !"

Chaque semaine, un thème différent sera choisi avec des pâtisseries qui vont de concert. "Par exemple, durant les deux semaines d'Halloween, le thème sera les méchants et méchantes des dessins animés. Toute la semaine, on va vendre des pâtisseries qui correspondent à ce thème et le samedi, il sera possible, sur réservation, de prendre le goûter avec les personnages presqu'en chair et en os. C'est quelque chose qui fonctionnait très bien dans mes magasins précédents et que j'ai toujours voulu refaire."

Pas question par contre pour Sara d'abandonner le concept des kekettes. "J'ai fermé les boutiques de Namur et Tournai mais celle de Mons, qui fonctionne du tonnerre, restera ouverte. En fait, je préfère me concentrer sur les deux concepts de Mons et La Louvière plutôt que de devoir faire des kilomètres partout en Wallonie. Pour être honnête, lorsqu'on m'a proposé d'exploiter la boutique de La Louvière, je me suis dit que c'était trop près de Mons et que ça ne marcherait pas. Je m'étais trompée car ça fonctionne toujours très bien. Mais le local qui m'a été proposé me permet de faire autre chose, de faire rêver les enfants, de voir leur sourire."

Lorsqu'elle a ouvert sa boutique en avril dernier, Sara Barcellona avait bénéficié des avantages de la maternité d'entreprise louviéroises. "J'ai donc dû demander la permission avant de valider le changement du magasin. Mais on m'a dit que le principal, c'était que cela reste une pâtisserie. Ce sera le cas, il n'y a que le thème qui changera."

A l'été dernier, une polémique avait enflé dans les médias concernant les pâtisseries en forme de sexe que vendait l'enseigne. Certains Louviérois ne pensant pas ce concept politiquement correct. Ce revirement aura au moins le don de ne pas en provoquer de nouvelle.

Al'Keket à La Louvière, ce sera fini à partir du 10 octobre donc et le 22 du même mois, après un lifting complet de la décoration, la boutique changera de nom et deviendra la Fabrique enchantée.