Décrocher la lune à La Louvière, "une soirée pour respirer, pour oublier, pour partager"

Un spectacle haut en couleur. magique, féérique. Teinté du surréalisme propre aux Louviérois et emprunt de la riche Histoire de la Cité des Loups. Cette cuvée de Décrocher la lune était à coup sûr une réussite, une prouesse à la fois au niveau du spectacle proposé et à la fois technique, avec ses trois scènes distinctes, ses 850 acteurs pour la plupart amateurs, ses acrobates ses funambules, ses comédiens.

©AVPRESS

©AVPRESS

©AVPRESS

Pour le public présent, "200.000 personnes selon les organisateurs, un peu moins selon la police" à indiqué avec un peu de deuxième degré un des deux maîtres de cérémonie en ouverture du spectacle, l'impression de vivre éveillé était bien présente.

©Th.D.

Les Trinettes alias les Dames des Récalcitrants de Saint-Vaast n'auraient ainsi pu manquer cela pour rien au monde. Après avoir remporté la Tournée Générale organisée en préambule à cette soirée de Décrocher la lune, elles tenaient leur stand sur le boulevard Mairaux. "

Ça fait du bien de pouvoir respirer un peu dans cette crise

" nous expliquent Fabienne et Cindy. "

Lorsqu'on organise quelque chose de bien à La Louvière, c'est souvent dans le centre-ville mais cette fois, avec le retour de Décrocher la lune, on a pensé à nous, aux villages et ça fait vraiment du bien. C'est un moment convivial et populaire qui fait plaisir. En plus, on a pu tenir notre stand et participer un peu au spectacle même sin on n'aura pas vu grand chose, histoire de remplir un peu les caisses de la société qui en ont bien besoin.

"

©Th.D.





Quant à elle, Sara et sa famille est venue de Strépy-Bracquegnies pour assister à l'opéra urbain. "On est venu assister à la magie que ce spectacle apporte à nous les Louviérois qui en ces temps difficiles, en avons bien besoin", nous a confié Sara. "Ma fille ne se souvient pas de la dernière fois où le spectacle a eu lieu, pourtant, on vient à chaque fois et c'est toujours aussi magique."

©AVPRESS





©AVPRESS





©AVPRESS





©AVPRESS





Le temps d'un soir, entre le début de la vie de San, héroïne du jour et le moment où, avec l'aide de son doudou Sancho et entre deux morceaux des locaux de Romano Nervoso, elle a décroché la lune, les Louviérois ont ainsi pu oublier leurs tracas. "Une soirée pour respirer, pour oublier, pour partager, pour se retrouver, pour ne pas penser aux factures à payer, à la Coupe du monde", disait une comédienne durant le spectacle.

"On est tous des enfants de la louve", concluait une autre.

Le temps d'un soir, même venteux et pluvieux comme c'était le cas ce samedi, c'était vraiment ça.