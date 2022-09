Un pédibus voit le jour à Feluy pour accompagner les enfants à l'école

Cette nouveauté concerne à la fois les élèves des écoles communales et libres de Feluy, une manière d'aller à l'école en évitant l'engorgement de véhicules aux abord de l'école.

Ils étaient dix-neuf enfants à s’être donnés rendez-vous, ce mercredi, pour participer au premier « PédiBus » de l’entité seneffoise. Dix-neuf « têtes blondes » courageuses, de tous âges, accompagnées pour certains de leurs parents, avec à leur tête un duo de papa : Nicolas Pirson et Xavier Nyssen.

Un parcours préétabli de 1,7 km pour ce nouveau "moyen de transport" alternatif vers les deux écoles qui sont situées au coeur du village.





Comme le bus, le PédiBus accueille les enfants selon un horaire fixe et en différents endroits d'un itinéraire prédéfini et balisé. "Le but premier des « PédiBus » est de désengorger les abords des écoles", a souligné la commune qui soutien l'action. "Mais les « PédiBus » ont bien d'autres avantages. Ils favorisent l'exercice physique, la socialisation, l'apprentissage des dangers de la rue et l'autonomie des enfants, quels que soient l'âge et le statut social."



La Commune de Seneffe applaudit des deux mains, elle qui soutient l'opération depuis ses débuts : « Le PédiBus » a été identifié, dès 2019, comme une alternative utile au tout à la voiture. La clé de la réussite réside dans la participation des parents et des écoles. Nous avons trouvé au sein de l'école un noyau dur qui a cru coûte que coûte au projet. Tous nos efforts iront maintenant à la pérennisation de cette initiative », explique le Collège.



Si le « PédiBus » est couronné de succès, l'opération n'a pas été, pour autant, un long fleuve tranquille. Les organisateurs n'ont rien laissé au hasard : réunions d'information, itinéraire, équipement, assurances, communication, charte de participation,… Il aura fallu, au final, plusieurs mois pour qu'il voie le jour.



La phase test passée, les organisateurs se montrent satisfaits : « Nous espérons que ce premier essai fera boule de neige, tant au niveau des parents que des enfants », expliquent les organisateurs. Initialement prévu pour être organisé une fois par mois, la fréquence de desserte pourrait être rapidement revue : « De nombreux parents nous ont accompagnés et se montrent enthousiastes à l'idée de participer », précisent-ils.



Reste maintenant à séduire le plus grand nombre. La date du lancement n'a pas été choisie au hasard. Ce premier jour test s'est déroulé durant la Semaine de la mobilité, véritable vitrine pour les innovations cyclistes et pédestres : « Nous espérons que le projet essaime au sein des autres écoles de l'entité », conclut le Collège.