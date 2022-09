La commune d’Ecaussinnes a testé son plan d’urgence : "la journée a rencontré un franc succès"

La commune d’Ecaussinnes a testé, ce 22 septembre, le fonctionnement de son centre de crise, en particulier son comité de coordination. A travers une journée de travail, reprenant le rappel des bases de la planification d’urgence et de l’intervention, l’étude d’un cas théorique, la mise en pratique avec un jeux de rôle et un débriefing, les différents acteurs représentant les 5 disciplines (D1 : opérations de secours – D2 : secours médicaux, sanitaires et psychosociaux – D3 : police – D4 : appui logistique – D5 : communication) et la direction du comité de coordination (bourgmestre et coordinateur de la planification d’urgence) ont pu tester leur comportement dans une situation réelle.

Le scénario n’était pas sans rappeler des événements récents en Wallonie : des pluies diluviennes s’abattent sur Ecaussinnes, plusieurs rues sont sous eaux, une maison de repos également, il faut évacuer les riverains et les résidents.

C'est le Centre Provincial Interdisciplinaire en Gestion de Crise du Hainaut (CPIGCH) qui coorganisait cette journée avec la commune d'Ecaussinnes. "Cette journée a rencontré un franc succès car tous les acteurs étaient présents, police, pompiers, inspection d'hygiène fédérale tant dans sa composante médicale que psychosociale, logistique communale, communication… Tous les acteurs ont pu se rencontrer, ce qui est déjà une étape importante, et travailler de concert tout au long de la journée", explique Xavier Dupont, bourgmestre d'Ecaussinnes.

La journée de travail a permis d’évaluer le bon fonctionnement du comité de coordination communale et d’identifier des pistes d’amélioration. Le CPIGCH adressera prochainement un rapport à l’administration communale.

"C'était une journée très enrichissante pour l'ensemble des acteurs, j'invite très sincèrement mes collègues bourgmestres à organiser ce type de formation", poursuit le bourgmestre. "Le comité de coordination est un outil indispensable lors d'une situation de crise. Il est important d'en tester son fonctionnement de manière régulière et suivant des scénarii différents pour mettre en situation les différents acteurs afin qu'ils acquièrent les bons réflexes si une situation réelle devait se présenter."

Pour rappel, le comité de coordination communal mène plusieurs missions. Il s’occupe d’une part des concertations entre les différents partenaires, met en place les mesures de protection des personnes, veille à avoir une vision globale et partagée des faits, décisions et mesures, via le portail national de sécurité, estime et évalue les conséquences socio-économiques des mesures, veille à l'exécution des mesures et à demander un renfort du personnel et du matériel, éventuellement via des réquisitions. Il permet également de réfléchir aux mesures qui doivent encore être prises après une situation d'urgence et se charge de tenir un tableau de bord.