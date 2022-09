L'auto Expo de retour au Louvexpo après deux éditions allégées

Au programme de cette édition, une vingtaine de concessionnaires de la région proposant trente marques différentes et 70 véhicules exposés.

Chaque année depuis 2005, l'événement rassemble au Louvexpo plus de 5.000 visiteurs venus profiter des conditions exceptionnelles qui seront proposées. "Les dernières nouveautés, les séries spéciales, l'ensemble des gammes aux motorisations diverses, les 4x4, les utilitaires, mais aussi les deux roues s'installeront au Louvexpo tout le week-end", indiquent les organisateurs dans un communiqué. "Un rendez-vous de rentrée immanquable pour le seceur automobile et l'ensemble de ses amateurs et une opportunité pour les concessions d'exposer leurs modèles, de proposer leur gamme et de proposer des offres plus qu'attractives."

©Auto Expo





Comme lors des précédentes éditions, il sera possible pour les visiteurs de repartir avec une offre ou un bon de commande le tout en profitant d'un taux préférentiel spécifique à l'événement.

Envie de changer de voiture ou besoin de renseignements ? Rendez-vous donc dès ce vendredi au Louvexpo.