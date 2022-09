Romano Nervoso ravi de son expérience à Décrocher la lune : "depuis samedi, mes réseaux sociaux explosent"

Ce samedi, malgré la pluie tombée par intermittence, il faisait bon à La Louvière. Il faisait bon car c'était la huitième édition de l'opéra urbain Décrocher la lune. Il faisait bon car entre les différents imposants panneaux proposés par Fabrice Murgia et son équipe, un invité totalement incongru s'est glissé parmi les comédiens, funambules, acrobates et autres artistes : Romano Nervoso.

Plus habitué aux salles de concert bondées qu'à une esplanade et un public qui ne le connaît pas, le groupe de rock purement louviérois a joué le jeu au sens propre comme au figuré en interprétant cinq morceaux durant le spectacle. "Quand on m'a contacté, je n'ai pas accepté tout de suite car je ne savais pas si j'avais vraiment ma place dans une pièce de théâtre comme celle-là", nous a confié le leader du groupe. "Mais finalement, après la garantie que je pourrais garder l'esprit punk qui m'habite sur scène et que je pourrais au final, rester moi-même, j'ai accepté et je n'ai pas de regret. J'ai pu chanter quatre morceaux de mon répertoire et j'ai repris la chanson de Charles Trenet "La Mer" en italien, une autre première pour moi."

©Romano Nervoso





C'est le message général du spectacle qui a aussi fait pencher la balance. "Le spectacle parlait de l'histoire de La Louvière, notamment de l'immigration italienne qui a construit la ville en somme. Le public louviérois était au centre du spectacle et c'est cela aussi qui m'a séduit."

C'est à un exercice périlleux que s'est livré le groupe louviérois. "J'étais loin de mes musiciens et j'ai été obligé d'utiliser des oreillettes pour les entendre, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Il fallait aussi être dans le bon timing et ça non plus je n'ai pas l'habitude. J'avais déjà bossé sur Décrocher la lune en tat que régisseur puis producteur mais c'était une première pour moi en tant qu'artiste et je ne suis pas déçu du résultat."

Dans son costume rose à paillettes et coiffé d'une imposante mitre, Romano Nervoso a ainsi apprécié l'expérience totalement inédite pour lui. "Le plus dur quand tu joues devant un public qui ne connaît pas forcément grand chose à ce que tu proposes, c'est de capter leur attention. Au final, je pense qu'il s'est montré assez réceptif. A tel point que depuis samedi, les adhésions à nos réseaux sociaux explosent. Comme quoi, on touche toujours des nouvelles personnes. Quant au costume, je n'ai pas eu mon mot à dire. J'ai accepté la mitre car habillé comme ça, je ressemblais à un de mes amis également musicien The Pope of Dope. Et puis là aussi j'ai pu conserver ma marque de fabrique avec les paillettes tout en étant habillé comme d'habitude pour le reste."

Ce mardi, Romano Nervoso sera sur la scène du Botanique en compagnie, entre autres, des Girls in Hawaii pour un concert hommage à leur manager Pierre Van Braekel décédé il y a quelques mois.