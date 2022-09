L’avenir du site du plan incliné de Ronquières à nouveau sur la table du conseil communal

Quel avenir pour site du plan incliné de Ronquières ? C’est la question dont bon nombre de citoyens brainois se posent depuis plusieurs mois maintenant. Alors que la Province de Hainaut a décidé de ne pas renouveler sa concession d’exploitation en raison des restrictions économiques qui lui sont imposées, de nombreux députés wallons ont régulièrement interpellé le ministre pour en savoir plus sur l’avenir du site. De son côté, le bourgmestre de Braine-le-Comte, Maxime Daye (Braine), avait indiqué vouloir assurer la pérennité du site il y a près d’un an. Les conseillers Ensemble ont voulu en savoir plus sur les avancées du projet à travers une question posée par la conseillère Christiane Ophals.

"Il y a près d'un an, nous voulions déjà en savoir plus sur l'avenir du site du plan incliné de Ronquières à travers une question orale au conseil communal. Le bourgmestre de Braine-le-Comte, Maxime Daye, avait alors assuré que de nombreuses réunions avaient eu lieu avec la ministre Valérie De Bue afin de trouver un nouveau projet pour le site. Des décisions devaient d'ailleurs être prises dans les semaines qui suivaient", indique-t-elle. "Le député François Desquesnes a, entre-temps, voulu en savoir plus sur les projets de la Région par l'intermédiaire de questions parlementaires. Le ministre lui a alors indiqué que des travaux de déblaiement avaient lieu afin de pouvoir lancer un nouveau projet par la suite. Qu'en est-il aujourd'hui ? Des réunions ont et vont avoir lieu sur le sujet. Qu'elle en est la teneur ?"

Bien que certaines de ces interrogations aient trouvé une réponse lors de la présentation du projet d'aire de motor-homes en aval du plan incliné, le bourgmestre a tout de même tenu à répondre à ces questions.

"Fort heureusement, de nombreux députés se soucient régulièrement de l'avenir du site du plan incliné de Ronquières. Il faut bien rappeler que le site appartient à la Région wallonne. Nous ne pouvons donc pas lancer de nous-même un appel à projets mais devons attendre un signal wallon", répond-il. "En décembre dernier, tout allait très vite, nous nous attendions donc à avoir rapidement des réponses à nos questions ce qui n'a pas été le cas. Le projet d'aire pour motor-homes pourrait tout de même y répondre en partie. La DGO en charge du plan incliné gère également les dossiers concernant les inondations, demandant donc une attention toute particulière. Ce n'est pas pour autant que le plan incliné est oublié par le SPW."

A partir de janvier prochain, la Ville de Braine-le-Comte bénéficiera d’un petit coup de pouce pour traiter les dossiers en lien avec le plan incliné de Ronquières puisqu’un nouveau collaborateur sera engagé et traitera notamment de ce dossier. De son côté, la Wallonie consacre davantage d’importance au dossier également. Une réunion s’est d’ailleurs tenue le 19 septembre prochain. Une autre devrait prendre place dans le courant du mois d’octobre. Le dossier est donc loin d’être envoyé aux oubliettes, de quoi en rassurer plus d’un.