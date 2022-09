L'Institut Sainte-Thérèse à La Louvière propose une formation aux métiers de la défense et de la sécurité

Depuis cette rentrée 2022, l'Institut Sainte-Thérèse fait partie des 13 écoles wallonnes à avoir répondu à l'appel des ministères de l'Intérieur et de la Défense qui proposaient une formation aux métiers de la défense de la prévention et de la sécurité.

Envie de devenir militaire, policier, agent de gardiennage, agent pénitentiaire ou pompier ? l'Institut Sainte-Thérèse à La Louvière propose, depuis cette rentrée 2022 et dès la quatrième secondaire, une formation préparatoire à ces métiers. Une formation proposée par les ministères de la Défense et de l'Intérieur afin de susciter des vocations. "Au fédéral, ils se sont rendu compte que, lors des premiers mois de formation à l'armée ou à la police par exemple, à peu près 50% des étudiants quittaient le cursus avant son terme et pour endiguer ce phénomène, ils ont lancé un appel en Wallonie à des écoles pour proposer une formation préparatoire", nous explique Julien Di Trapani, responsable de l'implantation de l'Institut Sainte-Thérèse à La Louvière. "Comme nous organisons déjà une 7e année pour former des agents de gardiennage, nous possédons déjà l'agrément du ministère de l'Intérieur ce qui nous a permis d'être sélectionnés pour cette rentrée 2022 parmi les 13 écoles qui proposent cette formation."

Une formation qui permettra aux jeunes étudiants de se familiariser avec différents métiers essentiels pour le bon fonctionnement de notre société. "Au départ, cela ne concernait que les métiers de la défense mais cela a été élargi également aux pompiers, aux policiers, aux agents de gardiennage et aux agents pénitentiaires."

Concrètement, les élèves vont suivre un cursus normal concernant les matières générale pour la moitié de leurs cours tandis que l'autre moitié sera réservée à des cours spécifiques. "Ils auront notamment trois heures d'éducation physique appliquées supplémentaire, des cours de self defense, d'informatique liée à ces métiers mais aussi de psychologie appliquée. Les élèves qui obtiendront leur diplôme auront une idée exacte de ce qui les attend s'ils décident de suivre une de ces voies pour leur vie professionnelle. ils auront directement accès par exemple à la profession d'agent de gardiennage et pourront notamment bénéficier de dispense concernant l'armée. En outre, ils auront déjà une bonne idée de ce que représente vraiment le métier qu'ils ont choisi et donc cela limitera les abandons en cours d'année ou de formation."

Durant l'année scolaire, les élèves de la section Défense-Sécurité-Prévention recevront la visite de formateurs des différents métiers et auront l'occasion de visiter une base militaire, un commissariat etc...

Pour l'Institut Sainte-Thérèse, cette opportunité constitue une véritable aubaine. "Ces dernières années, nous avons constaté que parmi les élèves qui s'inscrivaient chez nous, nombreux étaient ceux qui attendaient simplement d'avoir l'âge requis pour tenter leur chance à l'armée ou à la police. Avec cette formation, ils auront non seulement déjà l'occasion de se familiariser avec ces métiers mais aussi de faire des études par choix et non par dépit ce qui multiplie leur motivation."

Pour cette première année scolaire de formation à ces métiers, l'école a créé deux classes de 14 élèves qui ne sont pas encore remplies. Il est donc encore possible de s'inscrire.

Informations au 064/311931.