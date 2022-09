Remco Evenepoel à Binche le 4 octobre, une aubaine pour le fan-club houdinois du champion du monde

Mardi prochain, lors de la course cycliste Binche-Chimay-Binche, un invité surprise se glissera parmi les coureur. Remco Evenepoel a ainsi communiqué son envie de participer à la course binchoise au plus grand plaisir de son fan club d'Houdeng.

Cela a été annoncé ce lundi soir sur les réseaux sociaux, Remco Evenepoel, récemment vainqueur du Tour d'Espagne et des championnats du monde de cyclisme, sera présent au départ de la course Binche-Chimay-Binche.

Pour le club de supporters houdinois REV 1703 Hainaut, cette venue en terre du Centre de leur champion constitue une véritable aubaine. "C'est même une vraie surprise pour nous car il ne vient pratiquement jamais courir en Wallonie excepté pour les grandes courses comme Liège-Bastogne-Liège", se réjouit Fabien Rouzé, membre fondateur du club de supporters. "J'ai eu son papa au téléphone ce mardi matin et il m'a confié que Remco voulait participer à cette course par amitié envers Philippe Gilbert et Iljo Keisse qui courront pour la dernière fois en Belgique à cette occasion avant de prendre leur retraite. Quand on sait tout ce qu'il a réalisé ces dernières semaines, ça en dit long sur son caractère. Nous, on avait contacté ses proches pour tenter de la faire venir en invité mais là, il sera sur un vélo et c'est encore mieux !"

©F.R.

Fabien Rouzé et quelques passionnés de cyclisme ont fondé leur club de supporters alors que Remco Evenepoel évoluait encore dans la catégorie junior. "On a tout de suite compris qu'il allait devenir un grand champion. On s'est retrouvé à cinq fans francophones parmi d'innombrable Flamands lorsqu'il a gagné les championnats du monde junior en 2018 à Innsbruck et on a été repéré par une chaîne de télévision. A partir de là, tout s'est emballé et on a créé notre propre fan club officiel. Le deuxième après celui de son village, Scheepdal alors qu'il en existe sept actuellement. Au départ, on était 40 et aujourd'hui, on est presque 200."

C'est dire si Fabien Rouzé a été heureux de suivre les péripéties de "son" poulain cette saison qui l'a vu remporter Liège-Bastogne-Liège, la Vuelta et les championnats du monde. "On savait qu'il était un grand champion mais entre le rêver et le faire, il y a un pas à franchir. Le Remco que l'on voit courir pour le moment, c'est celui qui gagnait toutes ses courses en junior, n'ayant jamais peur d'attaquer trop tôt et ne comptant pas ses efforts."

Mardi prochain, Remco sera donc au départ de Binche-Chimay-Binche. Pour la gagne ? "A n'importe quel autre moment de la saison, je pense qu'il aurait pu remporter cette course. Car quand Remco s'aligne au départ de n'importe quelle course, c'est pour gagner, rarement pour faire de la figuration. Cela dit ici, il aura toute la pression retombée suite à sa victoire aux championnats du monde sans oublier sa médaille de bronze dans le chrono ni la Vuelta. Il risque donc d'être un peu émoussé et Binche-Chimay-Binche n'était pas à son programme. Ici, c'est le coeur plus que le corps qui a parlé et donc je ne pense pas qu'il sera en mesure de remporter le bouquet. Cela dit, ce qui serait génial, c'est que Remco et Philippe Gilbert arrivent ensemble en tête et qu'il laisse gagner Gilbert par amitié."